익산 솜리문화예술회관 연말 무대 '다채'…청춘 열정에 가족애와 트로트까지 '풍성'

전북자치도 익산 솜리문화예술회관이 뮤지컬부터 연극, 콘서트까지 다양한 장르의 공연으로 연말 무대를 채운다.

익산시는 오는 12월까지 솜리문화예술회관 중공연장에서 기획공연 3편을 선보인다고 9일 밝혔다. 이번 기획공연은 △주크박스 뮤지컬 '문나이트' △무장애(배리어프리) 연극 '나는 코다입니다' △황민호 & 오유진 트롯 콘서트로 구성됐다.

먼저 오는 26일 오후 7시 30분에는 주크박스 뮤지컬 '문나이트'가 무대에 오른다. '문나이트'는 1990년대 인기 음악과 역동적인 춤을 바탕으로 청춘들의 사랑과 우정, 꿈을 향한 도전을 그린 작품이다.

가수 세븐과 원더걸스 출신 선예, 블락비 유권, 이엑스아이디(EXID) 혜린 등이 출연하며, '이 밤의 끝을 잡고', '나를 돌아봐', '흐린 기억 속의 그대', '열정' 등 익숙한 히트곡과 화려한 안무를 선보인다.

▲연극 '나는 코다입니다' 포스터 ⓒ익산시

이어 11월 29일 오후 2시에는 무장애(배리어프리) 연극 '나는 코다입니다'가 관객을 만난다. '나는 코다입니다'는 농인 부모에게서 태어난 자녀를 뜻하는 '코다(CODA·Children of Deaf Adults)'의 성장 이야기를 통해 가족 간 사랑과 소통의 의미를 전하는 작품이다.

주인공 '도영'이 어린 시절부터 부모의 통역사 역할을 하며 겪는 경험과 자신의 정체성을 찾아가는 과정을 그린다.

농인과 청인 배우가 함께 출연해 수어와 음성언어로 이야기를 전달하고, 자막 등 다양한 접근성 요소를 활용한다. 이를 통해 장애 유무와 관계없이 관객들이 함께 공연을 즐기고 서로 다른 소통 방식을 이해할 수 있는 무대를 마련한다.

마지막으로 12월 11일 오후 7시에는 '황민호 & 오유진 트롯 콘서트'가 열린다. '미스터트롯2', '현역가왕2' 등에서 활약한 황민호와 '트롯 전국체전', '미스트롯3'를 통해 이름을 알린 오유진이 함께 무대에 오른다.

두 가수는 각자의 개성을 살린 정통 트로트부터 국악풍 크로스오버, 듀엣 공연까지 다양한 무대를 선보이며 세대를 아우르는 흥겨움을 전할 예정이다.

익산시의 한 관계자는 "연말을 맞아 시민들에게 즐거움과 감동을 전할 수 있는 다양한 공연을 준비했다"며 "앞으로도 시민들이 일상에서 문화예술을 가까이 누릴 수 있도록 다채로운 공연을 선보이겠다"고 말했다.