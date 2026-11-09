수재민 돕던 따뜻한 우애…전북 부안-中 안강시 '감동 교류' 이어져

전북특별자치도 부안군과 중국 산시성 안강시(陕西省 安康市)가 수재민을 돕기 위해 내밀었던 따뜻한 구호의 손길을 바탕으로 국경을 넘은 감동적인 우애를 이어가고 있다.

부안군은 지난 6일 안강시의 주요 인사들로 구성된 공식 대표단이 전북 부안을 방문해 두 도시 간의 끈끈한 신뢰와 우호 관계를 한층 견고히 다졌다고 밝혔다.

앞서 부안군은 안강시에 대규모 집중호우가 발생했을 당시 이불 500채 등 구호물품을 신속하게 지원하며 아픔을 함께 나눈 바 있으며, 이를 계기로 제23회 한·중·일 지방정부 교류회의 참가와 지난해 대규모 방문단의 부안 답방 등 활발하고 진정성 있는 교류를 지속해 오고 있다.

이번에 부안을 찾은 중국 방문단은 자오밍보 안강시 인민정부 부비서실장을 단장으로 해 리수제 인민정부 외사판공실 부주임 △팡이원 산시 캉푸라이 실크유한회사 관계자 △저우이린 멍타오링 생태농업유한회사 관계자 등 총 4명으로 꾸려졌다.

▲중국 안강시 대표단이 전북 부안군을 방문해 교류활동을 진행하고 있다. ⓒ

중국 산시성 동남부에 위치한 인구 243만 명의 안강시는 부안군과 마찬가지로 누에를 쳐서 비단을 얻는 양잠 산업과 차 재배 등 친환경 생태농업이 발달한 도시다. 두 도시는 이러한 산업적 공통점을 바탕으로 지난 2021년 4월 우호교류 협정을 맺고 경제와 문화 다방면에서 협력을 구체화하고 있다.

안강시 대표단은 방문 기간 동안 부안누에타운과 뽕잎연구소를 차례로 찾아 부안이 축적해 온 선진 양잠 기술과 뽕나무 가공 산업의 현주소를 꼼꼼하게 살폈다. 부안누에타운은 누에와 곤충을 주제로 한 전시 및 체험 공간으로 지역 양잠 산업의 역사를 한눈에 볼 수 있는 핵심 시설이다.

특히 안강시 역시 실크와 생태농업을 주력 산업으로 삼고 있는 만큼 현장에서는 실무 관계자들 사이에 기술적 공감대를 형성하는 활발한 질의응답이 오갔다. 이후 대표단은 부안청자박물관으로 발걸음을 옮겨 천년의 역사를 품은 전북의 청자 예술 유산을 관람하며 한국 전통문화의 깊은 매력을 체험했다.

부안군 관계자는 지난해 안강시 부시장의 방문에 이어 올해도 안강시의 핵심 실무 리더들이 부안을 찾아준 것에 대해 깊은 환영과 감사의 뜻을 표했다.

아울러 양잠과 실크 산업이라는 훌륭한 공통 자산을 보유한 두 도시가 앞으로도 농업은 물론 경제와 문화 등 다방면에서 서로에게 도움이 되는 실질적인 협력 관계를 변함없이 이어가도록 최선을 다하겠다고 강조했다.