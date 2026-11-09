"통합방위태세 확립 공로"…전춘성 진안군수, 육군 35사단장 감사장 받아

전북특자도 진안군이 지역 안보 역량 강화와 민·관·군 협력체계 구축에 괄목할 성과를 내며 육군 제35보병사단으로부터 감사장을 받았다.

진안군은 김광석 육군 제35보병사단장(소장)이 9일 군청을 방문해 통합방위태세 확립과 지역 상생에 기여한 공로로 전춘성 진안군수에게 감사장을 전달했다고 밝혔다.

이번 방문은 평소 지역 안보태세 확립과 군부대 지원사업에 앞장서 온 진안군에 감사의 뜻을 전하고, 군부대와 지역사회 간 긴밀한 공조 체계를 더욱 단단히 다지기 위해 마련됐다.

▲ⓒ35사단장 감사장 전달

이날 전 군수와 김 사단장은 그간의 통합방위 작전태세 추진성과를 공유하고, 향후 지역 안보 및 상생발전을 위한 협력 방안에 대해 집중 논의했다.

양측은 향후 실질적인 안보 역량 강화를 위해 △동원·예비군 육성 지원금 확대 △군부대-지역사회 협력체계 강화 △민·관·군·경·소방 통합방위 상황조치 매트릭스 보완 등을 중점 과제로 추진하기로 뜻을 모았다.

전춘성 진안군수는 "지역 안동과 주민 안전을 위해 헌신하는 군 장병들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 군부대와의 긴밀한 협력을 바탕으로 견고한 지역 통합방위태세를 구축하고, 군 장병과 지역주민이 함께 상생할 수 있는 지원책을 다각도로 펼쳐 나가겠다"고 말했다.