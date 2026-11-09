농협 고창군지부·지역 농축협, '농심천심' 쌀 나눔으로 지역 상생 앞장

▲농협 고창군지부와 관내 농축협들이 지역사회 나눔 문화 확산과 쌀 소비 촉진을 위한 온정의 손길을개최했다.ⓒ농협 고창군지부

농협 전북자치도 고창군지부와 관내 농축협들이 지역사회 나눔 문화 확산과 쌀 소비 촉진을 위한 온정의 손길을 모았다.

농협 고창군지부(지부장 이미정)를 비롯해 고창농협, 선운산농협, 해리농협, 대성농협, 흥덕농협, 고창부안축협 등 고창군 관내 6개 농축협은 지역 내 취약계층을 지원하고 농업·농촌의 소중한 가치를 공유하기 위해 ‘우리 쌀 나눔 행사’를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 농협이 추진 중인 ‘농심천심(農心天心) 운동’의 일환으로 마련됐다. 최근 쌀 소비 감소로 어려움을 겪는 농가들을 돕기 위해 우리 쌀 소비 촉진 분위기를 조성하는 한편, 소외된 이웃에게 온정을 전함으로써 지역사회 상생의 의미를 더했다.

이미정 농협 고창군지부장은 “이번에 전달된 우리 쌀이 주변의 어려운 이웃들에게 작게나마 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 농심천심 운동을 바탕으로 지역사회와 끊임없이 소통·상생하고, 농업인의 실익 증진과 복지 향상을 위해 다각적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.

이에 심덕섭 고창군수는 “지역사회를 위해 늘 따뜻한 나눔을 앞장서 실천해 주는 관내 농축협에 깊은 감사의 마음을 전한다”면서 “고창군 역시 소외된 이웃을 더욱 세심히 살피고, 모두가 더불어 살아가는 행복한 지역사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.