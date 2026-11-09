세계자연유산 고창갯벌서 탐조활동 ‘제5회 빅버드 레이스’ 성황리 마무리

▲‘제5회 고창갯벌 빅버드레이스’가 참가자들의 뜨거운 호응 속에 마무리됐다.ⓒ고창군

세계자연유산 전북자치도 고창갯벌에서 전 세계 탐조인들이 모여 생태적 가치를 공유하는 생태 축제가 성황리에 막을 내렸다.

전북 고창군은 지난 11월 6일부터 8일까지 3일간 고창갯벌과 선운산 유스호스텔 일원에서 개최된 ‘제5회 고창갯벌 빅버드레이스’가 참가자들의 뜨거운 호응 속에 마무리됐다고 밝혔다.

고창군이 주최한 이번 대회에는 국내외 탐조인 30개 팀, 110여 명이 참가했다. 참가자들은 가을·겨울 철새 이동 시기를 맞아 고창을 찾아온 조류를 집중 관찰하고 현황을 기록하며 세계자연유산 고창갯벌의 풍부한 생태계를 직접 체험했다.

대회 첫날에는 오리엔테이션과 특별강연이 진행돼 고창갯벌의 생태적 특성과 탐조 노하우를 공유했다. 둘째 날에는 참가팀별로 고창갯벌과 주요 탐조 포인트를 탐방하며 본격적인 관찰 활동을 펼쳤다.

이번 레이스를 통해 총 148종, 1,529건에 달하는 귀중한 탐조 기록이 수집됐다. 특히 흰기러기, 큰부리큰기러기 등 그동안 고창에서 관찰되지 않았던 미기록종이 새롭게 확인됐으며, 흰눈썹울새, 큰노랑발도요, 쇠황조롱이 등 희귀 조류도 잇따라 포착됐다. 수집된 기록은 향후 고창갯벌 생태 모니터링과 보존을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.

대회 마지막 날에는 고창갯벌의 세계자연유산 등재 5주년을 기념하는 행사와 시상식이 함께 진행됐다. 업사이클링 현악 4중주단 ‘플라스틱 콰르텟’의 축하공연을 시작으로 기념사와 축사, 응원 영상 상영이 이어졌다.

시상식에서는 가장 많은 조류를 관찰한 △'도요새랑 물떼새랑' 팀이 대상을 차지했다. 이어 △최우수상 '율쩡이네' △우수상 '혜미의 투정', '별주부' △특별상 '고창에서 즐기새', '요리조리' △멋쟁이새 으뜸상 '천리포수목원 탐조동아리 낭새', '강서습지야생조류모니터링단' △희귀새상 '솔바람', '따박따박연구회' △갯벌키퍼스상 '솔부뿔호가족' △가족 으뜸상 '날날', '시아네' △산 넘고 바다 건너 상 '율쩡이네' △최연소 참가상 '팀KIM' △최연장자 참가상 '홍패밀리' △고창사랑상 '이가네', '천리포수목원 탐조동아리 낭새', '은재의 쌍안경' 등 총 12개 부문에서 19개 팀과 참가자가 수상의 영예를 안았다.

심덕섭 고창군수는 “이번 빅버드레이스는 고창갯벌의 뛰어난 생태적 가치를 알리고 보전의 중요성을 공유하는 뜻깊은 자리였다”라며 “앞으로도 세계자연유산 고창갯벌의 지속 가능한 보전과 명품 생태관광 자원으로서의 활용을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.