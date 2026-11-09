늘어나는 노인 일자리 수요 속 '단비'…부안군 고용지원금 1억7천만원 확보

전북특별자치도 부안군이 최근 급증하는 노인 일자리 수요에 발맞춰 신노년 세대의 경험을 군정에 적극 활용하는 동시에, 외부 재원 확보로 열악한 지방재정의 부담까지 덜어내는 일석이조의 성과를 거두고 있다.

부안군은 올해 한국노인인력개발원이 주관하는 '노인역량활용 선도모델사업'에 참여해 군청 각 부서에서 고용한 60세 이상 근로자 100명에 대한 고용지원금 1억 7000만 원을 확보했다고 9일 밝혔다.

이번 국비 확보는 고령화로 인해 양질의 일자리를 찾는 노인들의 수요가 폭발적으로 늘어나는 상황에서, 군의 자체 예산 부담을 줄이면서도 안정적인 일자리를 제공할 수 있는 가뭄 속 단비 같은 역할을 하고 있다.

노인역량활용 선도모델사업은 60세 이상 신노년 세대의 업무 역량을 활용해 지역 사회의 현안을 해결하는 일자리 창출 프로젝트다. 특히 환경과 안전 그리고 복지 등 지역의 사회적 가치(ESG)를 높이는 분야에 노인을 고용한 공공기관이나 기업에 정부가 직접 지원금을 지급하는 방식이다.

ESG란 환경보호(Environment)와 사회적 책임(Social) 그리고 투명한 지배구조(Governance)를 함께 고려하며 지속 가능한 발전을 추구하는 경영 철학을 뜻한다.

앞서 부안군은 한국노인인력개발원과 정식 협약을 체결한 뒤 군청 내 부서별 고용 현황을 전수 조사해 요건을 갖춘 인원에 대한 지원금을 일괄 신청했다.

▲전북특별자치도 부안군청사 ⓒ

구체적인 국비 지원 요건은 참여 시작일 기준 60세 이상 근로자를 고용해야 하며 월 60시간 및 5개월 이상 근로계약 체결과 월 76만 2000원 이상의 임금 지급 그리고 4대 보험 가입 의무를 모두 충족해야 한다.

이 까다로운 요건을 모두 갖추면 근로자 1인당 연간 최대 170만 원의 국비가 해당 기관에 지원된다.

이를 통해 일자리를 원하는 노인들에게는 폭넓은 사회 참여 기회가 열리고, 부안군 입장에서는 전액 군비로 지급해야 했던 인력 인건비의 상당 부분을 외부 재원으로 충당해 재정 운영의 효율성을 크게 높일 수 있게 됐다.

부안군 관계자는 "은퇴한 노인들의 소중한 경험을 지역 사회의 발전 동력으로 전환하는 것이 이번 사업의 핵심 취지"라며 "앞으로도 국비 지원 대상을 적극적으로 발굴해 노인 일자리 창출과 군 재정 효율화라는 두 마리 토끼를 모두 잡겠다"고 말했다.