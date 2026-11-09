천호성 전북교육감 “임기 내 14개 시·군 전체 '교육혁신선도지역' 지정 추진”

전북특별자치도교육청이 교육혁신선도지역으로 선정된 도내 5개 시·군을 시작으로 지역 맞춤형 교육혁신에 본격적으로 나선다.

천호성 전북교육감은 9일 김제·무주·순창·부안·완주 등 교육혁신선도지역으로 선정된 5개 시·군 교육장과 공동 기자회견을 열고 공모 성과와 향후 추진 전략을 발표했다.

교육부가 지난 3일 발표한 ‘2027년도 교육혁신선도지역’ 지정 결과 전북에서는 1유형에 김제·무주·순창·부안, 2유형에 완주 등 모두 5개 시·군이 이름을 올렸다.

▲천호성 전북특별자치도교육감이 9일 오전 전북도교육청에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ

전북 14개 시·군이 모두 공모에 참여해 당초 목표였던 5개 지역 선정을 달성했다. 지정률은 전국 평균 33.1%보다 높은 35.7%를 기록했다.

선정된 5개 지역은 앞으로 지역별 최대 20억 원씩, 최장 5년 동안 모두 500억 원 규모의 국비를 지원받을 수 있는 기반을 확보하게 됐다.

전북교육청은 이번 선정을 토대로 지역의 특성과 교육 여건을 반영한 차별화된 교육혁신 모델을 구축할 방침이다. 학교와 지방자치단체, 지역사회가 함께 성장하는 지속 가능한 지역교육생태계를 조성하는 것이 핵심이다.

김제는 소규모학교 통합과 초·중 통합학교 신설, 다언어교육센터 운영, 지역산업과 연계한 특화교육과정 등을 추진한다.

무주는 무주초와 무주중앙초를 미래형 거점학교로 육성하고, 마을교육생태계와 연계한 초·중·고 12년 지역 맞춤형 교육체계를 마련할 계획이다.

순창은 쌍치·복흥권역과 읍권역의 학교 통합을 추진하고 ‘온마을교육지원센터’를 중심으로 돌봄·방과후학교와 마을교육을 연계한 교육생태계를 조성한다.

부안은 초·중 통합교육 모델인 ‘부안 온마실 이음학교’와 고교 공동교육과정인 ‘부안 온마실 글로벌 캠퍼스’를 추진해 학교 규모와 관계없이 학생들에게 다양한 교육 기회를 제공한다.

완주는 소규모학교 공동교육과정 운영과 돌봄·다문화교육 강화 등을 통해 교육 격차를 해소한다. 아울러 ‘완주학’을 기반으로 초·중·고·대학·산업을 연계한 지역 맞춤형 교육모델을 구축할 예정이다.

전북교육청은 오는 12월까지 전문가 컨설팅을 거쳐 선정 지역의 운영계획을 구체화하고, 2027년 1월부터 사업을 본격적으로 추진한다.

지역교육혁신협의체를 중심으로 교육지원청과 지자체, 학교, 지역사회가 참여하는 협력체계를 구축하는 한편 특례 활용과 성과관리도 지원할 방침이다.

이번 공모에서 선정되지 않은 전주·군산·익산·정읍·남원·진안·장수·임실·고창 등 9개 시·군에 대한 지원도 강화한다.

▲천호성 전북특별자치도교육감이 9일 오전 전북도교육청에서 교육혁신선도지역에서 선정된 도내 5개 시군 교육장과 공동으로 기자회견을 하고 있다. ⓒ

교육장 특별교육재정지원 예산을 기존보다 2배 늘리고, 각 지역이 공모 과정에서 마련한 운영계획의 핵심 사업을 추진할 수 있도록 지원한다.

추가경정예산을 통해 ‘지역교육혁신 활성화 사업’ 예산 약 3억 원을 신규 편성해 지역 특화사업 발굴과 지역교육혁신협의체 운영을 뒷받침한다. 미선정 지역의 공모 결과를 분석하고 맞춤형 컨설팅을 제공해 차기 공모 재도전도 지원할 계획이다.

교육청과 지자체가 공동 투자하는 마을교육생태계 활성화 사업도 올해 66억 원에서 2027년 70억 원으로 확대해 학교와 지역사회의 교육 협력을 강화한다.

천호성 교육감은 “14개 시·군이 모두 도전해 5개 지역이 선정된 것은 전북교육의 변화를 위해 교육청과 지자체, 지역사회가 함께 노력한 결과”라며 “이번 선정은 끝이 아니라 전북 전역으로 교육혁신을 확산하기 위한 새로운 출발점”이라고 말했다.

이어 “선정된 5개 지역을 지역교육혁신의 선도모델로 육성하고, 미선정 9개 지역도 준비해 온 혁신 과제를 멈추지 않도록 적극 지원하겠다”며 “임기 안에 14개 시·군 전체가 교육혁신선도지역으로 지정될 수 있도록 아이도 살리고 교육도 살리고 지역도 살리는 전북형 교육생태계를 만들어 가겠다”고 강조했다.