울산시, 트램 1호선 착공 앞두고 주민 간담회 개최…"교통불편 최소화"

울산시가 내년 상반기 트램 1호선 본공사 착공을 앞두고 공사 기간 발생할 교통 혼잡과 시민 불편을 최소화하기 위해 노선 인근 주민들을 대상으로 교통대책 설명과 의견 수렴에 나선다.

울산시가 트램 1호선 본 공사 착공을 앞두고 노선이 지나는 7개 동 주민들을 직접 찾아가 사업 추진계획과 공사 기간 교통소통 대책을 설명하고 의견을 듣는다.

▲김창현 울산시 교통국장이 지난달 22일 울산시청 브리핑룸에서 트램 1호선 건설사업 재검토 결과와 함께 '시민불편 최소화 교통종합대책'을 발표하고 있다.ⓒ프레시안(정대영)

9일 울산시는 오는 10일부터 26일까지 트램 1호선이 지나는 남구 7개 동 행정복지센터에서 '트램 1호선 대시민 공개간담회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 간담회는 '트램 1호선 공사, 미리 알고 함께 준비해요'를 주제로 내년 상반기 본 공사 착공에 앞서 시민들이 공사 일정과 주변 교통 여건 변화를 미리 파악하고 대비할 수 있도록 마련됐다. 각 동의 11월 통장회의가 끝난 뒤 이어지며 통장과 지역주민 등 동별 50~100명이 참석할 예정이다.

시는 간담회를 통해 그동안의 사업 재검토 결과와 향후 추진계획을 설명하고 지난 10월 발표한 '시민불편 최소화 교통종합대책'의 주요 내용을 안내할 계획이다. 특히 공사 영향이 가장 클 것으로 예상되는 문수로 구간의 교통소통 대책을 중점적으로 설명한다.

주요 설명 내용은 공업탑로터리 평면 5지 교차로 개선, 문수로 남북측 우회로 정비, 직진 위주 통행체계 구축 및 실시간 최적신호 운영, 옥동 학원차량 대기공간 확보, 단계별 시공을 통한 차로 점유 최소화, 시민 체감형 통합 알림 서비스 제공, 문수로 우회도로 조기 개설의 7개 소통대책이다.

김창현 울산시 교통국장은 "공사로 인한 불편을 시민들이 미리 알고 대비할 수 있도록 주민들을 직접 찾아가 설명하는 자리를 마련했다"며 "간담회에서 나온 의견을 하나하나 꼼꼼히 살펴 교통대책에 반영하고, 공사 기간에도 시민들의 일상이 멈추지 않도록 책임 있게 챙기겠다"고 말했다.