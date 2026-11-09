NH농협은행 강원본부, 금감원 강원지원과 농촌 일손 돕기 ‘구슬땀’

NH농협은행 강원본부(본부장 이명호)는 금융감독원 강원지원(지원장 김국년)과 9일 춘천 남산면 농가를 찾아 농촌 일손 돕기를 했다.

이명호 본부장과 김국년 지원장을 비롯한 임직원 20여 명(농협은행 강원본부, 금융감독원 강원지원)은 영농 폐비닐 수거, 하우스 파이프 철거 및 정리, 마을 환경정비활동 등으로 구슬땀을 흘렸다.

ⓒ농협 강원본부

ⓒ농협 강원본부

특히, 이날은 여러 기관이 함께 참여해 농촌사랑과 상생의 가치를 실천했다는 점에서 의미를 더했다.

이명호 본부장은 “한 해 농사를 마무리하는 시기에 농가의 영농환경 정비에 조금이나마 보탬이 될 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 봉사와 헌신으로 농업인과 고객으로부터 신뢰받는 농협은행이 되도록 다양한 농촌 지원활동을 지속적으로 전개해 나가겠다”고 했다.

김국년 지원장은 “이번 봉사활동이 한 해 농사를 마무리하는 농업인들에게 작은 힘이 되었기를 바란다”며 “금융감독원은 앞으로도 지역사회와 상생하고 농촌사랑과 나눔의 가치를 실천하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

또한, 창촌리 주민들과 농가주는“금번 일손 돕기가 어려운 농촌마을에 큰 활력을 불어 넣어주었고 임직원분들 덕분에 내년 농사 준비를 수월하게 해결할 수 있을 것 같다”며 고마움을 표시했고 앞으로도 농촌 현실의 어려움을 함께 해결해 주기를 기대했다.

금융감독원 강원지원은 금융민원 상담·조사·처리, 금융회사 점검, 금융교육, 불건전 영업행위 대응을 담당하고 있다.