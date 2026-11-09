"아이 안전이 전북의 미래"…전북동부아동보호전문기관, 아동학대예방의 날 기념식

전북특별자치도 어린이창의체험관에서 아동이 안전하게 성장할 수 있는 사회적 환경을 조성하고 학대 예방의 중요성을 널리 알리기 위한 뜻깊은 자리가 마련됐다.

전북동부아동보호전문기관과 전북특별자치도아동보호전문기관은 지난 7일 어린이창의체험관에서 도내 아동보호 관계자와 도민들이 참석한 가운데 '2026년 제20회 아동학대예방의 날 기념식'을 열었다고 밝혔다.

이번 행사는 '아이들이 체감하는 안전, 성장하는 더 큰 전북'을 표어로 내걸고 아동 복지에 대한 사회적 관심을 일깨우는 한편 현장에서 학대 예방과 피해 아동 대응에 헌신해 온 실무자들의 노고를 격려하기 위해 기획됐다.

기념식 현장에는 학대 전담 공무원과 경찰, 아동보호전문기관 종사자, 교육복지사, 유관기관 관계자, 도내 아동 등 200여 명이 참석해 촘촘한 지역사회 안전망 구축을 다짐했다.

행사는 박재민 전북동부아동보호전문기관장의 개회사를 시작으로 이원택 전북특별자치도지사의 격려사와 김희수 전북특별자치도의회 의장의 기념사, 유공자 포상, 예방 다짐 퍼포먼스 순으로 이어졌다.

특히 이날 행사에서는 묵묵히 아동 권리 증진에 기여해 온 실무자와 관계자 등 유공자 34명에게 보건복지부장관표창을 비롯해 도지사표창, 도의회의장표창, 도교육감표창, 전북경찰청장 감사장이 각각 수여됐다.

▲전북동부아동보호전문기관 등이 제20회 아동학대예방의 날 기념식을 개최한 가운데 이원택 도지사와 김희수 도의장 등이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ

기념식장 한편에서는 아동 권리와 참여를 주제로 한 다채로운 전시가 함께 펼쳐져 눈길을 끌었다. 남원시 아동권리 모임인 '부모피움' 작가들의 작품과 아동권리 모니터링단이 직접 제작한 인공지능(AI) 동화책이 선보였으며, '학교폭력·아동학대 없는 행복한 학교, 건강한 사회 만들기' 미술 공모전 수상작 13점이 전시돼 아동 권리에 대한 공감대를 넓혔다. 아동권리 모니터링단이란 아동들이 일상생활 속에서 권리가 침해되는 요소를 직접 찾아내고 개선 방안을 제안하는 아동 참여 기구를 말한다.

박재민 전북동부아동보호전문기관장은 "아동이 안전하게 보호받고 자신의 권리를 온전히 존중받으며 자라기 위해서는 지역사회 구성원 모두의 지속적인 관심과 동참이 절실하다"며 "이번 행사가 학대 예방의 가치를 다시금 되새기고 아이들이 삶 속에서 체감할 수 있는 안전한 전북을 만들어가는 확실한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

지난 2006년 6월 문을 연 전북동부아동보호전문기관은 아동복지법에 따라 설치된 전문 보호기관이다. 현재 남원시와 임실군, 순창군, 장수군 등 전북 동부권 4개 시·군을 관할하며 학대 피해 아동의 치료와 회복, 재학대 방지를 위한 심층 사례관리 및 예방 교육 사업을 활발히 이어가고 있다.