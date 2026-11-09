농협강원본부·나눔축산 ‘사랑의 암송아지 릴레이 전달식’

농협강원본부(본부장 김병용)는 춘천철원화천양구축산농협(조합장 이중호)과 9일 춘천 사북면 소재 축산농가에서 ‘나눔축산 사랑의 암송아지 릴레이 전달식’을 가졌다.

‘사랑의 암송아지 릴레이’는 축산업의 지속 가능성을 높이고 영세농가의 안정적인 소득 기반 마련을 위해 2011년 12월 첫걸음 이후 15년간 지속해온 뜻깊은 지원 사업이다.

ⓒ농협강원본부

현재까지 도내 15개 시·군 총 108농가에 암송아지 108두를 전달해왔다.

이날 수혜 농가에는 암송아지(10개월령) 1두와 농협 배합사료 40포가 지원됐다.

특히 이번 행사는 춘천 지역 암송아지 릴레이 신규 분양으로, 나눔축산운동의 상생 기반이 확대 조성됐다는 점에서 그 의미가 더욱 뜻깊다.

농협강원본부 김병용 본부장은 “이번 춘천 지역 첫 릴레이 전달을 계기로 나눔축산운동의 상생 가치가 도내 전역으로 더욱 깊이 뿌리내리길 바란다”고 강조하며 “앞으로도 강원본부는 도내 축산농가의 경영 안정과 농촌 활력 제고를 위해 현장 밀착형 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

춘천철원화천양구축산농협 이중호 조합장은 “춘천 지역에서 처음으로 뜻깊은 암송아지 분양을 진행하게 되어 감회가 남다르다”며, “어려운 축산 환경 속에서도 구슬땀을 흘리는 농가에 이번 전달식이 희망의 씨앗이 되기를 바라며, 우리 축협은 언제나 농가 가장 가까운 곳에서 위기를 극복하는 버팀목 역할을 다할 것”이라고 말했다.

한편 농협강원본부와 (사)나눔축산운동본부 강원도지부 및 도내 11개 축협은 소비자, 농업인, 지역사회와 지속적으로 소통하고 행복 나눔 사회를 구현하기 위해 ‘나눔축산운동’을 활발히 전개해 나가고 있다.

나눔축산운동은 축산농가와 축산업계가 자발적으로 참여해 소외계층 지원, 농촌 환경개선, 경종농가와의 상생, 소비자 이해 증진을 실천하는 사회공헌 운동이다. 지속가능하고 국민에게 사랑받는 선진 축산업을 목표로 하며, 나눔축산운동본부는 2012년 출범한 범축산업계 조직이다.