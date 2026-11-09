이천시, 천연기념물 반룡송 재선충병 의심 긴급 보호대책 마련

경기 이천시가 천연기념물 제381호인 백사면 반룡송의 소나무재선충병 감염 의심에 따라 긴급 대책회의를 열고 보호대책 마련에 나섰다.

9일 이천시에 따르면 시는 전날 문화교육국장 주재로 긴급 대책회의를 개최하고 반룡송의 감염 여부 확인과 보호 방안을 논의했다. 해외 출장 중인 성수석 시장도 영상으로 회의에 참여해 현장 상황을 보고받고 신속한 대응을 지시했다.

▲반룡송 소나무재선충병 감염 의심 긴급 대책회의 모습 ⓒ이천시

시는 국가유산청과 경기도 등 관계기관 및 전문기관과 협력해 정밀진단을 실시하고 감염 여부와 피해 정도를 확인할 계획이다. 진단 결과에 따라 긴급 방제와 수세 회복 등 필요한 보호조치도 추진한다.

아울러 추가 피해와 확산을 막기 위해 주변 수목에 대한 예찰과 방제를 강화하고, 국가유산청과 협의해 현장 출입을 통제하는 등 선제적인 대응에 나설 방침이다.

성수석 시장은 “반룡송은 반드시 보존해야 할 소중한 국가유산”이라며 “관계기관 및 전문가와 긴밀히 협력해 감염 여부를 신속하고 정확하게 확인하고 가능한 모든 보호대책을 마련하겠다”고 말했다.