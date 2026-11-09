"불금 대신 쉼표"…전북대 총장 선거에 급부상한 '주4일제' 파격 공약

전북특별자치도 거점 국립대인 전북대학교 차기 총장 선거를 앞두고 "금요일을 돌려주겠다"며 '주 4일 강의와 주 4일 근무제'를 도입하겠다는 파격적인 공약이 나와 대학가에 큰 화제가 되고 있다.

전북대학교 총장 선거에 출마한 조재영 예비후보(농업생명과학대학 교수)는 9일 교육의 질과 행정서비스 수준은 철저히 유지하면서 대학 구성원의 연구와 학습, 휴식 시간을 획기적으로 확보하는 주 4일제 혁신안을 공식 발표했다.

최근 일부 공공기관과 정보기술(IT) 대기업을 중심으로 주 4일제 또는 주 4.5일제 실험이 빠르게 확산하는 가운데 보수적인 국립대 울타리 안에서도 강의와 행정 방식을 근본적으로 재설계해야 한다는 승부수를 던진 셈이다.

조 후보는 "인공지능(AI) 기술혁명 등 급격한 사회변화에 발맞춰 대학도 이제는 배우고 일하는 방식을 근본부터 바꿔야 한다"며 "학생에게는 주 4일 강의로 자기주도 탐색의 시간을, 교직원에게는 임금 삭감 없는 주 4일 근무로 숨통을 틔워주겠다"고 강조했다.

이번 구상의 핵심은 학생의 수업권과 교직원의 근로 여건을 동시에 잡는 데 맞춰졌다. 주 4일제 강의는 정규 수업 시수를 완전히 보장하면서 모든 교양·전공 수업을 월요일부터 목요일까지 압축 배치하는 방식으로 운영된다.

▲조재영 전북대학교 교수가 19일 전주시 덕진구선관위에 전북대학교 총장후보로 등록을 마쳤다.ⓒ

실험과 실습, 임상교육 등 현장 비중이 높은 전공은 학과별 특성을 탄력적으로 반영하며, 비워진 금요일은 학생들이 자율학습과 동아리 활동, 인턴십과 취업 진로 탐색에 온전히 몰입할 수 있도록 유도한다는 복안이다.

교직원을 위한 주 4일 근무제는 기존 임금을 전액 보전하면서 실제 근무시간을 줄이는 형태로 추진된다. 불필요한 대면 회의와 서면 보고를 과감히 걷어내고 디지털 행정 시스템을 도입해 반복 업무를 줄이는 등 일하는 방식 자체를 손질할 방침이다.

학사 행정과 도서관, 증명서 발급 등 금요일에도 멈출 수 없는 필수 행정서비스는 요일별 순환근무제를 적용해 빈틈없이 가동한다는 계획이다.

조 후보는 이미 미국 명문 코넬대학교가 주당 총근무시간을 유지한 채 나흘에 나누어 일하는 압축근무 제도를 성공적으로 운영 중이며 국내에서도 경일대학교 등이 주 4일 수업을 안착시킨 선례를 제시했다. 압축근무란 하루 근무 시간을 조금 늘리는 대신 출근 일수를 줄여 주휴일을 추가로 확보하는 유연근무 방식이다.

국립대 특성상 넘어야 할 법적·제도적 관문에 대해서는 정면 돌파 의지를 분명히 했다.

조재영 예비후보는 "국립대학의 교육과 연구, 행정의 특수성을 고려해 교육부와 인사혁신처 등 정부 유관부처와 긴밀히 협의하고 필요하다면 관련 법령 개정과 적용 특례 마련까지 이끌어내겠다"며 "학내 구성원 간의 충분한 숙의와 시범운영을 거쳐 제도를 단계적으로 안착시키겠다"고 밝혔다.