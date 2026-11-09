에스피네이처, 공정거래 자율준수 프로그램 전용 페이지 개설

임직원 준법의식 제고 및 공정거래 자율준수 문화 확산

에스피네이처가 공정거래 자율준수 프로그램(CP·Compliance Program) 전용 페이지를 개설하고 준법경영 강화에 나섰다.

건설기초소재 전문기업 삼표그룹(회장 정도원)의 계열사인 에스피네이처는 자사 홈페이지에 공정거래 자율준수 프로그램 전용 페이지를 개설해 운영한다고 9일 밝혔다.

ⓒ삼표그룹

이번 전용 페이지 개설은 지난 2월 CP 도입 선포식에서 밝힌 준법경영 실천 의지를 구체화하고, 공정거래 관련 정보에 대한 접근성을 높이기 위해 추진됐다.

CP는 기업이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 구축·운영하는 내부 준법 시스템이다.

임직원이 업무 수행 과정에서 관련 법규와 기준을 준수하도록 지원하고, 위반 행위를 사전에 예방하는 데 목적이 있다.

에스피네이처는 전용 페이지를 통해 CP의 운영 방향과 주요 활동을 공유하고, 공정거래 자율준수와 관련한 정보를 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 할 방침이다.

또한 임직원이 업무 수행 과정에서 공정거래 관련 법규와 사내 기준을 준수할 수 있도록 교육과 점검 등 실효성 있는 관리 활동을 강화할 예정이다.

아울러 이해관계자와의 상호 이해를 바탕으로 공정하고 투명한 거래 관행이 자리 잡을 수 있도록 노력할 계획이다.

에스피네이처 관계자는 “CP 전용 페이지 개설을 통해 임직원들이 법령 등 관련 정보를 보다 쉽게 확인 및 공유 할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 CP 운영 체계를 지속적으로 강화하는 등 공정한 거래 질서 확립을 통해 신뢰받는 기업문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

에스피네이처는 삼표그룹 계열의 중견 건설기초소재 기업으로, 골재 생산·판매와 폐기물 재생처리, 건설기계 대여를 주요 사업으로 하고 있다.