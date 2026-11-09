"찾아오길 기다리지 않는다"…완주군, 돌봄 필요한 455명 발굴

전북특별자치도 완주군이 거동이 불편하거나 복지 제도를 잘 몰라 도움의 손길을 받지 못하던 이웃들을 먼저 찾아내 맞춤형 복지 혜택을 잇는 밀착형 돌봄 행정에 나섰다.

완주군은 지난 9월부터 10월까지 두 달 동안 일상생활에 도움이 절실한 군민 8238명을 대상으로 전수조사를 벌여 455명의 돌봄 신청을 접수하고 총 1412건의 맞춤형 복지 서비스를 연결했다고 9일 밝혔다.

이번 조사는 돌봄이 꼭 필요하지만 직접 관공서를 찾아오기 힘든 복지 사각지대 주민을 미리 찾아내 지원하기 위해 추진됐다.

완주군은 국민건강보험공단의 자료를 바탕으로 집에서 간병이나 수발을 받고 있는 노인과 장기요양 등급을 받지 못한 주민, 병원에서 퇴원한 환자와 나이 많은 장애인 등 일상에 돌봄 손길이 가장 시급한 이들을 우선 조사 대상으로 추려냈다.

▲완주군 경로장애인과 담당자 등이 통합돌봄 대상자 발굴접수를 위한 통합지원회의를 진행하고 있다.ⓒ

조사 방식은 서류 검토에 그치는 전형적인 행정 방식을 탈피해 마을 현장을 발로 뛰는 방식으로 진행됐다. 마을 사정을 손바닥 보듯 꿰뚫고 있는 이장들과 읍·면 행정복지센터 담당 직원들이 힘을 모아 전체 대상자 8238명 가운데 99%에 달하는 8143명의 실제 거주지와 생활 여건을 꼼꼼히 확인했다.

이어 집중적인 도움이 필요한 주민 3844명의 가정을 직접 찾아가 건강 상태와 일상생활의 어려움을 듣는 심층 상담을 진행했다.

이 같은 현장 확인을 통해 새롭게 지원을 신청한 455명에 대해서는 각자의 처지에 맞춘 실질적인 복지 혜택이 즉시 연결됐다.

진료와 치료를 돕는 보건의료 98건을 비롯해 만성질환 관리를 위한 건강관리 259건과 신체 수발을 지원하는 요양 213건, 식사와 청소 및 이동 등을 돕는 일상생활 돌봄 749건, 낡은 주택을 보수해 주는 주거복지 93건 등 총 1412건의 서비스가 지원망을 탔다.

완주군은 이번에 돌봄 서비스를 신청한 주민들을 위해 개인별 맞춤 지원 계획을 발 빠르게 세우는 한편 신청서를 내지 않은 대상자도 읍·면별 전담 관리카드를 만들어 생활 실태를 지속적으로 살필 방침이다.

유지숙 완주군 경로장애인과장은 "이번 조사는 주민이 관공서를 찾아와 도움을 요청하기를 마냥 기다리지 않고 돌봄이 필요한 이웃을 군이 먼저 찾아가 손을 내밀었다는 데 큰 뜻이 있다"며 "앞으로도 마을 주민들과 긴밀히 협력해 복지 사각지대를 없애고 모든 군민이 오랫동안 살던 집과 동네에서 편안하게 필요한 돌봄을 받을 수 있도록 정성을 쏟겠다"고 말했다.