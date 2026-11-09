에코프로, 포항 장애인 400여 명에 특식 배식봉사

장애인 문화예술 활동 응원…올해 두 번째 배식봉사 진행

이차전지 소재 기업 에코프로 임직원들이 경북 포항지역 장애인들을 위한 배식봉사에 참여하며 지역사회 나눔 활동을 이어갔다.

에코프로는 지난 6일 포항시북부장애인종합복지관에서 열린 '2026 행복나눔 발표회'에서 임직원 20여 명이 특식 배식봉사를 진행했다.

이번 행사는 장애인들이 한 해 동안 준비한 문화·예술 작품과 공연을 지역사회와 공유하고, 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 소통의 장으로 마련됐다.

행사에서는 그림과 문학, 공예 작품 전시를 비롯해 합창, 악기 연주, 무용, 댄스, 수어 공연 등이 펼쳐졌으며 다양한 체험 및 먹거리 부스도 운영됐다.

이날 에코프로 임직원들은 복지관 이용객 400여 명에게 점심 특식을 배식하고 식사 보조 활동을 펼치며 원활한 행사 진행을 도왔다.

이번 봉사활동은 지난 4월 장애인의 날 행사에 이어 올해 들어 에코프로가 해당 복지관에서 진행한 두 번째 배식봉사다.

에코프로 관계자는 "지역 장애인들이 준비한 작품과 공연을 함께 나누며 뜻깊은 시간을 보냈다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.