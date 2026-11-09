대구 중구, 이인성 화백 작품으로 시민과 만나는 예술교육...미술의 가치 일상으로 확산

▲대구 중구 2026년 하반기 문화예술강좌 안내문ⓒ대구중구

대구 중구가 지역을 대표하는 근대화가 고(故) 이인성 화백의 작품을 활용해 시민들이 직접 참여하는 문화예술교육 프로그램을 마련했다. 미술 작품을 감상하는 수동적인 관람에서 벗어나 시민들이 다양한 재료와 표현기법을 활용해 자신만의 작품을 완성하도록 지원하는 것이 이번 사업의 핵심이다.

(재)대구중구도심재생문화재단(이사장 류규하)은 시민들의 문화예술 역량을 높이고 일상 속 예술 향유 기회 확대를 위해 예술체험공간 아루스에서 ‘2026년 하반기 문화예술강좌’를 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 강좌는 대구 근대미술을 대표하는 이인성 화백의 작품을 중심으로, 지역의 역사적·문화적 자산을 시민들에게 친근하게 소개하는 동시에 전문적인 미술교육을 접하기 어려웠던 시민들에게 직접 창작을 경험할 기회를 제공하기 위해서다.

프로그램은 오는 14일부터 24일까지 총 7회에 걸쳐, 이인성 화백의 작품을 자신만의 감성으로 재해석하는 일러스트 그리기, 파스텔을 활용한 드로잉, 화백의 정물화를 압화로 표현하는 작품 만들기, 슈링클스를 활용한 입체 액자 제작 등이진행된다.

특히 이번 강좌는 하나의 작품을 다양한 재료와 기법으로 재해석한다는 점에서 기존의 단순 미술 체험과 차별성을 갖는다. 일러스트와 파스텔 드로잉은 물론 압화와 슈링클스 등 여러 표현 방식을 활용해 참여자들이 근대미술을 새로운 시각으로 이해하고 자신만의 창작물을 완성하도록 구성했다.

이는 지역 예술가의 작품을 단순히 전시하고 감상하는 데 머물지 않고 시민들의 창작 활동으로 연결한다는 점에서 의미가 있으며, 특히 미술에 대한 전문적인 지식이나 경험이 부족한 시민들도 직접 참여할 수 있도록 체험 중심으로 운영해 문화예술의 진입장벽을 낮추겠다는 취지가 담겼다.

대구 중구는 근대 역사와 문화예술 자원이 풍부한 지역이며, 이러한 자산을 지속적으로 보존하고 활용하기 위해서는 전문가 중심의 문화사업뿐 아니라 시민들이 일상에서 직접 경험하고 향유할 수 있는 프로그램 확대가 중요하기에, 이번 강좌 역시 지역 예술자원을 생활문화 콘텐츠로 발전시키려는 시도로 볼 수 있다.

재단은 이번 사업을 계기로 예술체험공간 아루스가 시민들이 일상에서 문화예술을 경험하고 창작활동을 펼칠 수 있는 열린 문화공간으로 자리매김하도록 운영할 계획이다.

강좌 참여 대상은 대구 시민과 중구 구민 누구나 가능하며, 강좌별 모집 인원은 12명 이내며, 신청은 대구중구도심재생문화재단 누리집에 게시된 구글폼을 통해 사전 접수하면 된다. 모집은 각 강좌 운영 전날까지 진행되며, 수강료는 일부 강좌를 제외하고 무료다.

교육 장소는 대구 중구 남성로 24에 위치한 예술체험공간 아루스 지하 1층이며. 자세한 일정과 신청 방법은 재단 누리집이나 전화를 통해 확인할 수 있다.

지역의 문화적 경쟁력은 역사적 인물과 예술작품을 보유하는 것만으로 완성되지 않는다.

그 가치를 시민들이 얼마나 가까이에서 경험하고 자신의 삶 속에서 재창조하느냐가 중요하기에, 이인성 화백의 예술세계를 시민들의 손으로 새롭게 표현하는 이번 강좌가 대구 근대미술에 대한 관심을 높이고 중구의 생활문화 기반을 넓히는 계기가 될지 주목된다.