보성·장흥·강진군, 해수부 2027년 어촌뉴딜사업 '신규 대상지' 선정

전남광주 보성군, 장흥군, 강진군이 해양수산부 주관 '2027년도 어촌뉴딜 3.0 사업' 신규 대상지로 선정됐다.

9일 해수부에 따르면 이번 사업은 낙후된 어촌과 어항을 연계·통합해 어촌 지역에 새로운 활력을 불어넣기 위한 3세대 어촌·어항 재생 프로젝트다.

기존 1세대 '어촌뉴딜 300'(SOC 기반 확충), 2세대 '어촌신활력증진사업'(어촌 생활·경제 플랫폼 구축)을 발전시켜, 민간투자 유치와 정주 인프라 내실화에 집중한다는 점이 특징이다.

▲전남광주 장흥 회진항 전경ⓒ프레시안(위정성)

전국 11개 시·도 40개 시·군·구가 총 71곳을 신청했으며, 전문가 평가와 종합심의를 거쳐 어촌경제도약형 5곳과 어촌회복형 35곳이 최종 선정됐다.

선정 지역별 확보된 사업비는 보성군 96억 원, 장흥군 388억 3400만 원, 강진군 100억 원에 이른다.

장흥 회진항은 '어촌경제도약형'으로 수산과 관광 자원을 활용한 지역경제 활성화를 위한 기반을 구축한다.

'어촌회복형'에는 보성 서당·객산항, 장흥 동두·사금·신당항, 강진 용산·송학항이 포함됐으며, 이들 지역에서는 생활·안전 기반시설 확충과 정주 환경 개선 사업이 추진될 예정이다.

해수부 관계자는 "이번 사업으로 어촌 지역의 경제 활력과 주민 정주 환경이 크게 개선될 것"이라며 "지역 균형 발전에 기여할 수 있도록 행정 지원과 민간 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

이번 선정으로 보성·장흥·강진군 어촌지역이 더욱 활기를 되찾으며 지속 가능한 지역 발전에 청신호가 켜졌다.