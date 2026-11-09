청송사과축제 53만 명 방문 성황리 종료…사과 판매·체험행사 인기

경북 청송군은 지난 4일부터 8일까지 열린 제20회 청송사과축제에 현장 관광객 약 53만명이 방문한 것으로 추산되고 온라인 축제 방문객도 347만명을 돌파하는 등 온·오프라인에서 성황을 이뤘다고 9일 밝혔다.

‘지금 청송! 사과로 물들다’를 주제로 청송읍 용전천 현비암 일원에서 열린 이번 축제는 궂은 날씨에도 전국 각지에서 관광객들의 발길이 이어졌다.

특히 청송사과 판매장에는 저렴한 가격과 택배비 지원 혜택으로 구매객이 몰려 판매 물량을 수시로 보충하는 등 활기를 띠었다.

‘황금사과를 찾아라’, ‘사과난타’, ‘사과선별 로또’ 등 체험행사에도 관광객들의 참여가 이어졌으며, 마지막 날 공군 블랙이글스 에어쇼가 축제의 대미를 장식했다.

청송군은 비와 강풍 등 궂은 날씨에 대비해 안전관리와 편의시설 운영을 강화하며 관광객 불편을 최소화했다.

윤경희 청송군수는 “차별화된 콘텐츠와 관광객 편의시설을 지속적으로 확충해 청송사과축제의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.