현재 한국에서 상종가를 기록하고 있는 스포츠 트로이카는 마라톤, 파크 골프와 프로야구다. 이 중 액티브 시니어들의 참여 스포츠로 각광받는 파크 골프는 도시 하천 둔치나 공원을 중심으로 펼쳐진다.

하지만 적지 않은 마라톤 대회는 도로 위에서 열린다. 코로나 팬데믹 이후 불어 닥친 러닝 열풍 속에서 도시 간선도로에서 펼쳐지는 마라톤 대회의 숫자가 빠르게 늘어났기 때문이다.

올해 마라톤 대회로 서울에서만 37회 교통 통제

2021년 전국적으로 248개의 대회가 열렸지만, 올해는 약 600개의 크고 작은 대회가 열렸다. 이 같은 마라톤 대회의 증가는 젊은 세대의 러닝 트렌드에 편승한 대회 주최사의 상업적 접근이 만들어낸 결과다.

문제는 마라톤 대회의 증가가 시민들의 불편함을 초래하고 있다는 점이다. 마라톤 대회가 도로를 점령하기 시작했기 때문이다.

올해 서울에만 등록된 마라톤 대회가 178개다. 하지만 이 가운데 지난 10월 기준으로 37개 대회는 도로 교통 통제가 뒤따랐다. 이는 2년 전 16개 대회에 비해 두 배 정도 늘어난 수치다.

이 대회들은 대부분 서울 도심에서 펼쳐진 마라톤 대회다. 사실상 마라톤 시즌(3~4월, 9~11월) 주말마다 서울에서 교통 통제를 수반하는 대회가 열렸다고 해도 과언이 아니다. 특히 올해 11월에는 서울에서 교통 통제를 하는 마라톤 대회가 이미 3회 개최됐으며 21~29일 사이에 4회가 예정돼 있다.

마라톤 대회의 홍수 속에서 시민들의 민원은 급격히 늘어났다. 교통 통제 관련 민원 내용이 전체의 80%를 넘어선다. 마라톤 대회 때문에 차량 통행이 마비되고 시내버스 노선이 대거 우회 운행해야 하기 때문이다. 당연히 도보로 10분이면 갈 수 있는 거리를 1시간 넘게 돌아가는 경우도 발생한다.

택시기사, 소상공인, 배달 라이더 등 생계형 종사자들에게 마라톤 대회로 인한 도로 통제는 악영향을 준다. 대회에서 사용하는 확성기 소음과 코스 곳곳에 버려지는 쓰레기 문제 때문에 인근 주민들의 불만도 끊이지 않는다.

급기야 오세훈 서울시장은 지난 2일 "교통 통제로 인해 시민들께서 겪으셨을 답답함과 불편함을 무겁게 받아들인다"며 "정부, 경찰과 마라톤 대회 주최사와 머리를 맞대고 근본 대책을 마련하겠다"고 했다.

그는 교통 통제를 하는 마라톤 대회 숫자를 줄이는 데 있어 현실적인 어려움을 함께 토로했다. 올해 서울시가 후원하는 마라톤 대회는 전년대비 50% 수준으로 줄었지만 중앙정부가 후원한 대회는 지난해 1개에서 올해 23개로 급증해 마라톤 대회에 따른 교통 통제를 피할 수 없었다는 의미다.

▲서울 도심에서 마라톤 대회가 잇달아 열리며 교통 통제 등으로 인한 시민 불만이 가중되는 가운데 서울 을지로입구역 인근에서 열린 마라톤 대회로 교통 통제가 이뤄지고 있다. 서울시는 서울경찰청 등 관계기관과 함께 내년 도심 마라톤 대회의 일정·코스·교통 우회 등 안전관리계획을 검토하기로 했다. ⓒ연합뉴스

해외 주요 도시에서 교통 통제를 하는 마라톤 대회는 연 1~2회

시민들이 주도한 러닝 열풍의 진원지는 뉴욕이다. 1970년대 뉴욕에서는 고학력 중산층 인구가 조깅 문화에 열광했다. 원래 센트럴 파크를 순회하는 형태로 시작했던 뉴욕 마라톤 대회도 이 시기에 뉴욕시의 여러 자치구를 관통하는 대회로 발전했다. 일반 시민들의 참여가 많아지면서 뉴욕 마라톤 대회는 출발 후 4시간 뒤에도 모든 참가 선수들의 기록을 계측했고 그들을 축하해 줬다.

이 때부터 뉴욕 마라톤의 모든 참가자는 '인간 승리 드라마'의 주인공이 됐으며 관중들은 밤늦게까지 이들의 완주에 성원을 보내는 광경을 연출했다. 뉴욕 마라톤 대회에서 완주를 한 참가자들에게 전달된 기념 메달은 그 자체로 '건강한 삶'을 살고 있다는 상징으로 받아들여졌다. 대회 다음날 완주자들이 메달을 목에 걸고 도심을 활보하는 '메달 먼데이' 문화가 정착된 배경이다.

하지만 뉴욕에서 도심 간선도로를 통제하는 마라톤 대회는 뉴욕 마라톤 대회 밖에 없다. 나머지는 센트럴파크 등 공원 내에서 진행된다.

런던과 파리도 마찬가지다. 매년 4월 펼쳐지는 런던 마라톤과 파리 마라톤을 제외한 거의 모든 대회가 교통 통제 없이 진행된다. 런던에서 대다수 마라톤 대회는 하이드파크나 리젠트파크에서 열리고 파리에서는 센 강변 보행자 전용 구간이나 불로뉴 숲에서 주로 개최된다.

도쿄에서 펼쳐지는 마라톤 대회 가운데 교통 통제를 수반하는 대회는 한 해에 2개다. 매년 3월과 10월에 각각 펼쳐지는 도쿄 마라톤(풀코스)과 도쿄 레거시 하프 마라톤의 경우만 경시청이 도로 통제를 승인한다. 도쿄의 다른 마라톤 대회는 강변이나 도시 외곽에서 펼쳐진다.

세계 주요 도시에서 교통 통제를 하는 마라톤 대회를 억제했던 이유는 명확하다. 기본적으로 시민들의 이동권을 보호하고 응급 차량 이동 지연과 물류 마비 사태를 방지하기 위해서다. 또한 도로 통제 마라톤 대회를 하려면 수천 명의 경찰과 교통 통제 인력은 물론 안전 펜스, 우회 안내 표지판과 사전 홍보가 필수적이라 비용이 많이 든다. 이는 경찰, 지자체와 대회 주최측에 큰 부담이 될 수밖에 없다.

'러닝 열풍'이 불자 도시공원법을 개정한 일본

러닝 열풍 속에서 도로를 점령한 마라톤 대회가 급증한 한국과 달리 일본은 공원을 바꿨다. 그 시작점은 2017년 민간자본의 공원 시설 투자와 운영을 허용하는 도시공원법 개정이었다.

일본 지자체는 재정부담을 줄이면서 노후한 공원을 바꾸기 위해 민간 자본과 아이디어가 필요했다. 특히 관공서 중심의 획일적 공원 관리 방식으로는 시민들의 요구를 반영하거나 매력적인 콘텐츠를 만들기 어려운 상황이었다.

마침 이 시기에 불기 시작한 러닝 열풍은 일본 지자체에 호재였다. 민간 자본 투자의 길이 열린 일본 공원에서는 러너들이 운동 후 씻고 휴식을 취할 수 있는 스파와 라커 시설은 물론 민간이 지은 카페와 레스토랑이 들어섰다. 스포츠 브랜드들도 공원에서 러닝 크루 이벤트를 개최하기 시작했다.

도립 공원 최초로 민간 자본이 들어와 탈바꿈한 도쿄 도립 메이지 공원은 지난 2020 도쿄 올림픽이 열렸던 도쿄국립경기장 주변을 달리는 러너들과 직장인들의 거점이 됐다. 이 공원에는 새벽부터 러너들이 모여 공원 내 카페와 스파 시설에서 운동 후 휴식을 할 수 있는 공간이 마련됐다.

한국의 공원은 일본 공원처럼 복합 여가 소비 공간으로 변신하기 어렵다. 한국에서는 공원 내부 상업화에 대한 법적 규제가 존재하고 인근 지역 주민의 반발이 크기 때문이다. 이 때문에 서울에서는 공원 밖에 있는 지하철역이나 기존 한강변 편의점을 리모델링하는 우회적인 방식으로 러너들을 위한 편의 시설이 생겨났다.

급증하는 러닝 인구 수요에 맞춰 공원을 적극적으로 활용하지 못하고 시민 불편 속에 길을 막고 치르는 마라톤 대회 숫자만 늘어난 한국의 안타까운 현주소다. 도로 통제가 수반되는 마라톤 대회 총량제, 공원과 하천 둔치를 활용한 코스 개발과 편의시설 확충에 대한 논의가 절실한 이유다.