구미시, 여성 일자리부터 민원 전문성까지...산업·행정 현장 체질 개선 나선다

▲구미여성새로일하기센터( 교육정면ⓒ구미시

구미시가 지역 산업구조 변화에 대응한 여성 전문인력 양성과 행정서비스의 전문성 강화에 동시에 나서고 있다.

방산·제조업 등 지역 주력산업에 여성 인력을 연결하는 직업교육을 확대하는 한편, 공무원의 업무 전문성을 높이기 위한 자체 교육 콘텐츠를 제작하면서 산업과 행정 전반의 경쟁력 확보에 힘을 쏟고 있다.

특히 이번 정책들은 단순한 취업 지원이나 직원 교육을 넘어 지역기업의 인력난과 행정 현장의 업무 공백이라는 현실적인 문제를 해결하려는 데 초점이 맞춰져 있으며, 아울러 지역 산업이 요구하는 기술인력을 어떻게 확보하고, 담당 공무원이 바뀌더라도 시민이 동일한 수준의 행정서비스를 받을 수 있도록 할 것인지가 핵심 과제로 떠오르고 있다.

9일 구미시에 따르면 구미여성새로일하기센터는 2026년 10월 말 기준 구직자 3천273명 가운데 1257명의 취업을 연계해 38.4%의 취업률을 기록했으며, 2023년 22.0%, 2024년 24.7%, 2025년 37.2%에 이어 상승세를 이어간 것으로, 2023년과 비교하면 16.4%포인트 높아졌다.

구미여성인력개발센터에서 운영하는 구미여성새로일하기센터는 성평등가족부 성과평가에서도 2024년부터 2026년까지 3년 연속 최고 등급인 ‘가’ 등급을 받았다. 2025년에는 양성평등 유공 성평등가족부 장관상을 수상하며 여성 경제활동 참여 확대와 취업지원 성과를 인정받았다.

주목할 부분은 올해부터 여성 취업지원의 방향을 지역 주력산업과 연계한 전문기술 교육으로 확대했다는 점이다. 기존의 일반적인 취업교육에서 벗어나 방산과 제조업 분야의 인력 수요를 반영한 교육과정을 마련하면서 여성의 산업현장 진출 가능성을 넓히고 있다.

대표적인 사업이 올해 신설한 ‘구미스마트방산 전문인력 양성과정’이다. 구미시와 여성새로일하기센터, 기업, 대학이 교육 기획 단계부터 협력해 지역 방산산업에 필요한 인력을 양성하는 맞춤형 과정으로 운영됐다.

총 190시간의 교육에 20명이 참여했으며, 이 가운데 18명이 교육을 수료하고 자격을 취득했으며 4명이 취업으로 연결됐다. 지역 방위산업의 성장에 따라 전문인력 수요가 증가하는 상황에서 여성 인력을 새로운 산업 인재로 육성하려는 시도라는 점에서 의미가 있다.

제조업 기술직 진출을 위한 ‘산업대응형 CAD 통합 설계 교육’도 성과를 냈다. 해당 교육을 통해 16명이 자격을 취득하고 7명이 취업하면서 여성들이 기존의 사무·서비스 중심 취업 분야를 넘어 설계와 기술 분야로 진출할 수 있는 가능성을 보여줬다.

이러한 산업연계형 교육은 여성에게 새로운 직업 선택의 기회를 제공하는 동시에 기업에는 필요한 기술인력을 공급할 수 있다는 장점이 있다.

특히 구미처럼 제조업 기반이 탄탄한 산업도시에서는 지역기업의 구체적인 인력 수요를 교육과정에 반영하는 것이 취업 연계의 실효성을 높이는 중요한 요소다.

구미시는 여기서 한발 더 나아가 2027년 CAD 교육과정을 고숙련훈련인 ‘CAD 도면해독·품질검사 전문인력 양성과정’으로 개편할 계획이다. 기존 설계 중심 교육에서 도면 판독과 제품규격 확인, 품질검사, 검사 결과 기록 등 실제 산업현장에서 요구하는 업무 능력을 강화하겠다는 것이다.

이는 단순한 자격증 취득을 넘어 기업 현장에 투입할 수 있는 실무형 인력을 양성하겠다는 방향으로 풀이된다. 또한 교육 수료 이후 실제 취업으로 이어지는 비율을 높이기 위해서는 기업의 채용 기준과 교육 내용의 일치가 중요하다는 점에서 향후 교육과정의 현장 적합성이 성과를 좌우할 것으로 보인다.

구미시는 방산과 제조업을 넘어 인공지능(AI) 분야의 청년여성 인재 양성에도 도전한다. 경상북도와 협력해 성평등가족부가 주관하는 ‘AX 청년여성인재 패키지’ 공모사업에 오는 13일까지 신청할 계획이다.

이번 공모는 총 65억2000만원 규모로 전국 5개 권역에서 20개 교육과정을 선정할 예정이다. 구미시가 공모에 선정될 경우 청년여성이 AI 기술 전환을 추진하는 기업과 지역 유망산업 분야에 진출할 수 있도록 교육부터 현장 일경험, 채용 연계, 고용유지까지 단계별 지원체계를 구축한다는 구상이다.

이는 여성 일자리 정책을 기존의 취업 알선과 직업훈련 중심에서 미래산업 분야의 전문인력 양성으로 확장하려는 움직임이다. AI 기술이 제조업과 산업 전반에 빠르게 적용되는 상황에서 여성들이 디지털 전환 과정에서 소외되지 않고 새로운 일자리의 주체로 참여할 수 있도록 하는 것이 중요한 과제로 꼽힌다.

김장호 구미시장은 "여성의 경력과 역량이 지역산업의 경쟁력으로 이어질 수 있도록 방산·제조업 맞춤형 기술교육을 확대하고, AI 등 미래산업까지 취업 기회를 넓혀 여성의 양질의 일자리 창출과 지역기업의 인력난 해소를 함께 이끌겠다"고 밝혔다.

▲ 구미시 ‘출생·사망신고 실무 특강 동영상 캡처본ⓒ구미시

구미시는 산업 분야의 인력 양성뿐 아니라 시민과 직접 만나는 민원행정의 전문성 강화에도 나섰다.

시는 가족관계등록업무 담당자의 실무 역량을 높이기 위해 ‘출생·사망신고 실무 특강 동영상’을 자체 제작해 전 읍·면·동에 배부한다고 9일 밝혔다.

출생·사망신고는 시민의 신분 관계를 확정하는 중요한 행정 절차로 관련 법률과 대법원 실무 지침을 정확하게 이해하고 적용해야 하는 업무다. 특히 혼인 외 출생이나 친생자 추정, 국제 사건 등 복잡한 사례가 발생할 경우 법률적 판단과 정확한 서류 처리가 요구된다.

그러나 담당 공무원의 잦은 보직 이동이나 신규 직원 발령 등으로 업무 담당자가 바뀌면 기존의 실무 경험과 노하우가 충분히 전달되지 못할 가능성이 있다. 업무 숙련도에 따라 민원 처리 과정에서 차이가 발생할 수 있다는 점도 행정기관이 해결해야 할 과제다.

구미시는 이러한 문제를 줄이기 위해 현장 경험이 풍부한 자체 전문 인력을 활용해 별도 예산 없이 실무교육 영상을 제작했다.

영상에는 신고서의 필수 확인 사항과 정확한 작성 요령을 비롯해 대법원 가족관계등록정보시스템의 실무지침 활용 방법, 혼인 외 출생과 친생자 추정 등 복잡한 법률 해석 사례, 민원창구 응대 시 유의사항 등이 담겼다.

이는 직원들이 바쁜 민원업무 중에도 필요한 내용을 찾아 학습할 수 있도록 주제별 모듈형 강의로 구성한 것이 특징이다. 제작된 영상은 내부 웹하드에 게시해 전 직원이 상시 열람할 수 있도록 하고, 향후 관련 법령이나 지침이 개정되면 최신 내용을 반영해 지속적으로 보완할 방침이다.

이번 사업은 외부 교육기관에 의존하지 않고 조직 내부에 축적된 실무 경험을 교육자산으로 전환했다는 점에서 의미가 있으며, 특히 담당자가 바뀌더라도 업무 처리 기준과 핵심 노하우를 공유할 수 있는 체계를 마련함으로써 행정의 연속성을 확보하려는 것이다.

김율자 민원봉사과장은 "출생·사망신고는 시민의 삶과 직결되는 기본적인 행정 절차인 만큼 정확하고 신속한 처리가 중요하다"며, "이번 동영상 배부를 통해 담당 직원들의 직무 역량을 높이고 시민이 체감하는 신뢰 행정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.

결국 지역 경쟁력은 산업현장에 필요한 인재를 얼마나 체계적으로 확보하고, 시민에게 얼마나 정확하고 신뢰도 높은 행정서비스를 제공하느냐에 달려 있으며, 구미시는 여성의 산업 진출 확대와 공직사회의 업무 전문성 강화를 통해 지역경제와 행정서비스의 경쟁력을 동시에 높일 수 있을지 주목된다.