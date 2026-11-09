계명대, ‘물질적 근대성’ 주제로 한국학 국제학술대회 개최...20세기 한국 사회의 변화 재조명

▲계명대학교 ‘2026 계명대학교 한국학 국제학술대회(KICKS 2026)’ 개최 안내 포스터ⓒ계명대학교

20세기 한국 사회의 근대화 과정을 정치와 경제, 제도 변화 중심에서 벗어나 인간의 감각과 물질적 환경, 이동성이라는 새로운 관점으로 조명하는 국제학술대회가 대구 계명대학교에서 열린다.

근대화는 단순히 산업과 기술이 발전하고 사회제도가 변화하는 과정만을 의미하지 않는다.

이는 철도와 도로, 전력과 건축물 같은 물질적 기반시설의 변화는 사람들의 이동 방식과 소비문화, 일상생활뿐 아니라 세상을 인식하는 감각까지 바꿔놓았다. 아을러 이번 학술대회는 이러한 변화에 주목해 한국 근대사회를 보다 입체적으로 이해하기 위한 학문적 논의의 장이 될 전망이다.

계명대학교(총장 신일희) 한국학연구원은 오는 12일부터 13일까지 이틀간 성서캠퍼스 동천관 국제세미나실과 영암관 들메실 등에서 ‘2026 계명대학교 한국학 국제학술대회(KICKS 2026)’를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 학술대회의 주제는 ‘물질적 근대성: 20세기 한국의 감각, 물질, 이동성(Material Modernities: Senses, Materiality, and Mobility in 20th-Century Korea)’이다.

한국을 비롯해 미국, 캐나다, 헝가리 등 국내외 대학과 주요 한국학 연구기관 소속 연구자 14명이 참여해 20세기 한국 사회의 근대화 과정을 다양한 학문적 시각에서 살펴본다.

특히 물질적 환경과 사회기반시설의 변화가 인간의 감각과 일상, 생활양식에 어떤 영향을 미쳤는지를 집중적 논의로서, 기존 근대화 연구가 정치·경제적 변화나 제도적 발전에 무게를 두었다면, 이번 학술대회는 사람들이 실제로 경험한 공간과 사물, 기술, 이동의 변화에 주목한다는 점에서 차별성을 갖는다.

학술대회는 이윤갑 계명대 명예교수의 기조강연을 시작으로, 이 교수는 ‘신유물론의 관계적 존재론과 인간의 세계화’를 주제로 물질과 인간, 세계의 관계를 새로운 철학적 관점에서 조명할 예정이다.

이어 이틀 동안 4개 세션에서 총 12편의 연구 논문이 발표된다.

첫째 날에는 ‘모빌리티와 네트워크(Mobility and Network)’, ‘감각의 물질화(Sensory Experience)’를 주제로 근대 한국 사회의 이동과 교류, 감각 경험의 변화를 다룬다.

주요 연구 분야는 한강을 중심으로 형성된 수운 유통망과 근대 외교 사절의 교류 및 이동, 일본과 대구 여성들의 교류 등이다. 이를 통해 근대 교통과 유통체계가 사람과 물자의 이동을 어떻게 변화시켰으며, 지역과 국가를 연결하는 새로운 네트워크를 형성했는지 살펴본다.

또한 식민지기 사진 매체와 근대 박물관의 전시 방식, 촉각을 매개로 한 인간과 동물의 관계 등도 논의 대상이다. 사진과 전시 공간, 신체적 감각을 통해 근대인이 세계를 바라보고 경험하는 방식이 어떻게 변화했는지를 다각도로 분석한다.

둘째 날에는 ‘물질적 근대성(Material Modernities)’과 ‘물질과 기술(Material and Technology)’을 주제로 근대 한국 사회의 산업과 기술, 생활환경 변화를 살펴본다.

근대 미술을 비롯해 김포공항을 통한 이동 경험, 근대 소비문화와 전력 산업, 농업 생산체계, 콘크리트 주거 건축 등 다양한 연구 성과가 발표된다.

특히 공항과 전력, 주거 건축 등은 근대화 과정에서 물질적 기반이 인간의 생활방식과 사회구조를 어떻게 바꾸었는지를 보여주는 중요한 연구 대상으로, 산업기술의 발전이 생산활동뿐 아니라 소비와 이동, 주거환경에 미친 영향을 함께 살펴볼 수 있다는 점에서 관심을 모은다.

이번 학술대회의 핵심은 근대화를 추상적인 역사적 개념으로만 바라보지 않고 실제 인간의 삶 속에서 작동한 물질과 기술, 감각의 변화로 구체화한다는 데 있다.

예를 들어 교통망의 확충은 단순히 이동시간을 단축하는 데 그치지 않고 지역 간 경제적·문화적 교류를 확대했으며, 전력 산업의 발전은 가정과 산업현장의 생활환경을 바꿨다. 콘크리트 주거 건축과 소비문화 역시 근대적 생활양식이 정착하는 과정에서 중요한 역할을 했다.

이러한 주제들은 한국 근대화의 성과와 한계를 새로운 시각에서 해석할 수 있는 연구 기반을 제공할 것으로 기대된다. 아울러 국내외 연구자들이 서로 다른 학문적 방법론과 연구 경험을 공유하면서 한국학 연구의 국제적 확장 가능성을 모색하는 계기도 될 전망이다.

장요한 한국학연구원장은 "20세기 한국 사회의 근대화를 정치·문화적 변화뿐 아니라 감각과 물질, 이동성이라는 새로운 관점에서 살펴본다는 점에서 이번 학술대회의 의미가 크다"며, "국내외 연구자들이 다양한 학문적 관점과 연구 경험을 공유하고 토론하면서 한국 근대사회에 대한 이해를 넓히기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 계명대학교 한국학연구원은 2001년부터 한국의 언어와 문학, 역사, 철학, 예술 등 다양한 분야를 주제로 국제학술대회를 개최하며 한국학 연구와 국제 학술교류를 이어오고 있다.

특히 1998년 한국학의 세계화를 목표로 창간한 영문 국제학술지 'Acta Koreana'를 연 2회 발간하며 한국학 연구 성과의 국제적 확산에도 힘쓰고 있다.

'Acta Koreana'는 한국연구재단의 한국학술지인용색인(KCI)을 비롯해 국제 학술인용색인인 A&HCI와 SCOPUS에 등재돼 있어 국제적인 학술지로서의 위상을 확보하고 있다.

이번 KICKS 2026은 계명대학교 한국학연구원이 축적해 온 국제 학술교류의 기반 위에서 한국 근대사회 연구의 지평을 넓히는 자리라는 점에서 의미가 있으며, 특히 국내외 연구자들의 공동 논의가 한국학의 연구 주제를 다변화하고 국제 학계와의 학문적 연결을 강화하는 실질적인 성과로 이어질지 주목된다.