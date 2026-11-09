동대구화성파크큰별 어린이집, 아동복지시설에 후원 물품 전달...아이들과 함께한 나눔 실천

▲동대구화성파크큰별 어린이집(원장 김유미)은 지난 7일, 지역사회 내 도움이 필요한 아동들을 위해 300만원 상당의 후원 물품을 관내 아동복지시설 2개소에 전달 했다.ⓒ대그 동구

어린이들에게 나눔과 배려의 가치를 가르치는 데 있어 가장 좋은 교육은 직접 실천하는 경험이다. 지역 어린이집이 원아와 학부모, 보육 교직원들이 함께 참여하는 기부 행사를 마련하고 지역 내 도움이 필요한 아동들에게 따뜻한 손길을 전해 눈길을 끌고 있다.

9일 대구 동구에 따르면 국공립 동대구화성파크큰별 어린이집(원장 김유미)은 지난 7일 지역사회 내 도움이 필요한 아동들을 위해 300만원 상당의 후원 물품을 관내 아동복지시설 2개소에 전달했다.

이번 후원은 어린이집에서 자체적으로 개최한 기부 나눔 행사를 통해 마련됐으며, 특히 보육 교직원뿐 아니라 원아와 학부모들이 함께 참여해 후원 물품을 준비했다는 점에서 의미를 더했다.

어린이집 구성원들이 자발적으로 마음을 모아 마련한 이번 나눔은 단순한 물품 기부를 넘어 아이들이 이웃을 이해하고 공동체의 일원으로 성장할 수 있도록 돕는 교육의 장이기도 했다.

어린 시절부터 나눔과 배려를 자연스럽게 경험하는 것은 올바른 인성 형성에 중요한 역할을 한다. 자신이 가진 것을 이웃과 나누고, 도움이 필요한 사람들에게 관심을 기울이는 경험은 공동체 의식을 배우는 출발점이 될 수 있기 때문이다.

김유미 원장은 "이번 기부 나눔 행사를 통해 아이들이 나눔과 배려의 가치를 자연스럽게 배우고 이웃과 따뜻한 마음을 나누는 소중한 경험을 쌓았기를 바란다"고 전했다.

우성진 동구청장은 "지역 아동을 위해 마음을 모아준 어린이집 학부모와 교직원들에게 감사"의 뜻을 전하며, "함께 마련한 후원 물품이 아동복지시설에서 생활하는 아이들의 일상에 작은 보탬이 되기를 바란다"고 밝혔다.

이번 사례는 지역의 교육기관이 보육과 교육이라는 본연의 역할을 넘어 지역사회 복지와 나눔문화 확산에도 참여하고 있다는 점에서 주목된다.

특히 원아와 학부모, 교직원이 함께하는 참여형 나눔 활동은 아이들에게 나눔을 말로 가르치는 것을 넘어 행동으로 체득하게 한다는 점에서 교육적 가치가 크다.

지역사회 복지의 지속가능성은 행정기관이나 복지시설의 노력만으로 완성되기 어렵다. 어린이집과 학교, 기업, 주민 등 다양한 구성원이 함께 관심을 갖고 참여할 때 지역 내 돌봄과 나눔의 안전망도 더욱 촘촘해질 수 있다.

이번 동대구화성파크큰별 어린이집의 후원이 지역 아동들에게 실질적인 도움을 전하는 동시에 미래세대가 나눔의 가치를 배우는 계기로 이어지기를 기대한다.