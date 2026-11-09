GH, 인덕원 광역상수도관 이설 통합시행…사회적 비용 193억 절감

경기주택도시공사(GH)가 안양 인덕원 도시개발사업과 수도권광역급행철도(GTX-C) 인덕원역 건설에 따른 광역상수도관 이설공사를 통합시행 방식으로 추진한다고 9일 밝혔다.

인덕원사거리 일대는 GH의 안양 인덕원 주변 도시개발사업인 ‘인텐스퀘어’와 GTX-C 인덕원역 사업이 맞물리는 교통 요충지로, 신설 지하시설물과 기존 광역상수도관이 겹쳐 이설이 필요한 상황이다.

▲인덕원 광역상수도 공사 노선 ⓒ경기주택도시공사

GH는 당초 사업 주체별로 구간을 나눠 공사하는 방식보다 공사 구간을 한 번에 옮기는 통합시행이 시민 불편과 사회적 비용을 줄이는 데 효과적이라고 판단했다.

실제 ESG 관점에서 분석한 결과, 통합시행 시 도로 차단 기간은 기존 404일에서 169일로 235일(58%) 단축되고, 출퇴근 시간대 하루 교통 지체 시간도 27분에서 17분으로 줄어드는 것으로 나타났다.

이를 시민의 시간 가치와 유류비 절감액 등으로 환산하면 약 193억 원의 사회적 비용을 절감할 수 있다. 탄소 배출량도 2천31톤 줄여 30년생 소나무 약 31만 그루가 1년간 흡수하는 규모의 환경 개선 효과가 기대된다.

이에 GH는 지난달 30일 안양시와 안양도시공사, GTX-C 사업시행자 실무진과 분석 결과를 공유하고 협의를 거쳐 통합시행을 결정했다.

한편 인텐스퀘어는 안양시 인덕원동 157번지 일원 약 15만㎡ 부지에 복합환승센터와 공공지식산업센터, 주거·업무시설 등을 조성하는 사업이다. 2028년 부지 조성을 마치고 2030년 건축 준공을 목표로 추진되고 있다.

김용진 GH 사장은 “ESG 관점에서 사회적 비용을 객관적으로 분석해 시민과 도민에게 가장 합리적인 방식을 도출했다”며 “앞으로도 대규모 개발사업에서 사회적 부담을 줄이고 지역사회에 기여할 수 있는 방안을 찾겠다”고 말했다.