김상일 경북도의원 “휴대전화 없는 학생 위한 교내 연락수단 마련해야”

미활용 폐교 67곳 지적…지자체와 필지 분할 매각 추진 주문

휴대전화가 없는 학생들도 학교에서 보호자와 원활하게 연락할 수 있도록 별도의 연락수단을 마련해야 한다는 지적이 제기됐다.

경상북도의회 국민의힘 김상일 의원(포항)은 9일 경상북도교육청 행정사무감사에서 학생들의 휴대전화 미소지 현황과 교내 연락 불편 실태를 파악하고, 학교 내 대체 연락수단을 확보할 것을 촉구했다.

김 의원은 “경제적 사정으로 휴대전화를 소지하지 못한 초·중·고 학생과 초등학교 1~3학년 학생들의 미소지 현황을 조사해야 한다”고 강조했다.

특히 “초등 저학년 학생들이 학교에서 보호자에게 연락할 때 겪는 어려움과 늘봄교실 이용 시간대의 연락 불편 사례도 구체적으로 파악해야 한다”고 지적했다.

이는 올해 3월 1일부터 시행된 개정 초·중등교육법에 따라 수업 중 휴대전화 등 스마트기기 사용이 원칙적으로 제한된 상황에서, 휴대전화가 없는 학생들을 위한 별도의 연락수단이 필요하다는 취지다.

김 의원은 학교별 수신자 부담 전화기 설치 현황과 학생들의 실제 이용 가능 여부를 점검하고, 학생들이 쉽게 접근할 수 있는 교내 공용공간에 발신 전용 전화기를 설치하는 방안을 제안했다.

또한 보호자에게 연락할 수 있는 수신자 부담 통화 기능과 112·119 등 긴급전화에 신속하게 연결할 수 있는 원터치 기능도 검토해야 한다고 밝혔다.

아울러 교내 연락수단 확보 방안과 늘봄교실 이용 학생들의 보호자 연락 절차를 관련 지침에 구체적으로 반영할 것을 요구했다.

폐교재산의 활용 방안도 함께 제기했다. 경북교육청 자료에 따르면 올해 9월 1일 기준 도교육청이 보유한 폐교 254곳 가운데 67곳이 활용되지 않고 있는 것으로 나타났다.

김 의원은 “폐교재산의 필지별 분할 매각이 가능하다는 교육청 답변을 확인한 뒤, 미활용 폐교에 대해서는 해당 지방자치단체와 협의해 필지 분할 매각 등 실효성 있는 활용 방안을 적극 추진해야 한다”고 강조했다.

한편 경상북도의회 교육위원회는 9일부터 20일까지 경상북도교육청을 대상으로 행정사무감사를 진행한다.