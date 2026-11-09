권오상 대구서구청장, 교육수요 조사...돌봄·문화예술·AI 교육 확대 요구 높아

▲권오상 대구 서구청장ⓒ대구서구

대구 서구가 주민들의 실제 교육 수요를 정책에 반영하기 위한 조사 결과를 내놓으면서 지역 교육환경 개선에 본격적으로 나선다. 주민들이 가장 필요로 하는 분야는 방과후·긴급 돌봄과 문화·예술·체육 프로그램 확대였으며, 미래 교육 분야에서는 AI와 디지털, 코딩 교육에 대한 관심이 높게 나타났다.

특히 이번 조사에서는 자녀의 연령과 학령기에 따라 필요한 교육서비스가 뚜렷하게 달라지는 것 확인과, 일률적인 교육 프로그램 확대보다는 영유아부터 고등학생까지 성장 단계에 맞춘 세밀한 교육·돌봄 정책이 필요하다는 주민들의 요구가 드러난 것이다.

권오상 대구 서구청장은 주민들의 교육환경에 대한 인식과 실질적인 교육 수요를 파악하기 위해 실시한 ‘2026년 서구 교육환경 수요조사’ 결과를 향후 교육정책 수립에 적극 활용할 계획이라고 9일 밝혔다.

이번 조사는 지난 9월 1일부터 10월 18일까지 학부모와 보호자 등 지역주민을 대상으로 온·오프라인 방식으로 진행됐으며, 총 903명이 참여해, 응답자 가운데 30~40대가 71.0%를 차지해 자녀 양육과 교육에 직접적인 관심을 가진 세대의 의견이 상당 부분 반영된 것으로 나타났다.

조사 결과에서 가장 눈에 띄는 부분은 주민들이 요구하는 교육사업의 우선순위다. 종합 점수 기준으로는 문화·예술·체육 프로그램 확대가 16.0%로 가장 높았고, 방과후·긴급 돌봄 확대가 15.6%로 뒤를 이었다.

그러나 가장 중요하게 생각하는 사업 하나를 선택하는 1순위 조사에서는 방과후·긴급 돌봄 확대가 24.7%로 가장 높은 비중을 차지했다.

이는 주민들이 교육의 질적 향상뿐 아니라 자녀를 안심하고 맡길 수 있는 돌봄환경을 중요하게 생각하고 있음을 보여준다. 맞벌이 가정과 양육 부담이 큰 가정의 경우 방과후 시간이나 긴급한 상황에서 이용할 수 있는 돌봄서비스가 생활 안정과 직결되기 때문이다.

교육 프로그램의 내용에 대한 요구도 구체적으로 나타났다. 주민들이 확대를 희망하는 분야는 AI·디지털·코딩 교육이 38.1%로 가장 높았으며, 과학·창의 융합 체험이 34.3%로 뒤를 이었다.

이는 변화하는 산업환경과 디지털 기술 발전에 따라 미래 역량을 키울 수 있는 교육에 대한 관심이 커지고 있음을 보여주는 대목이다. 단순한 지식 전달보다는 디지털 기술을 직접 경험하고 창의적으로 문제를 해결하는 체험형 교육에 대한 요구가 높아진 것으로 해석된다.

반면 기존 교육 프로그램을 이용하면서 느끼는 불편도 적지 않았다. 응답자들은 프로그램 부족을 40.7%로 가장 큰 아쉬움으로 꼽았으며, 운영시간이 맞지 않는다는 응답도 38.4%에 달했다.

프로그램의 종류를 늘리는 것만큼이나 주민들의 생활 패턴에 맞춰 이용시간을 조정하는 일이 중요하다는 의미다.

선호하는 이용시간은 평일 오후가 37.6%로 가장 높았고, 방학 기간이 28.2%로 나타났다. 1회 이용 비용은 무료를 포함해 3만원 이하를 선호하는 응답이 65.3%를 차지했다.

이 같은 결과는 교육 프로그램의 접근성을 높이기 위해 운영시간과 비용 부담을 함께 고려해야 한다는 점을 보여준다. 아무리 좋은 교육 프로그램을 마련하더라도 실제 이용할 수 있는 시간대가 맞지 않거나 비용 부담이 크다면 주민들의 참여를 끌어내기 어렵기 때문이다.

특히 이번 조사에서는 자녀의 학령기에 따라 필요한 교육서비스가 확연히 달랐다.

영유아 단계에서는 돌봄에 대한 수요가 39.5%로 가장 높았다. 초등학생은 문화·예술·체육 프로그램이 48.8%로 가장 높은 선호를 보였으며, 중학생은 학습멘토링이 54.9%로 가장 많았다. 고등학생은 진로·직업체험이 48.8%로 가장 높은 비중을 차지했다.

이러한 결과는 교육정책이 연령별 성장 특성과 학부모의 현실적인 요구를 함께 반영해야 한다는 점을 시사한다.

영유아에게는 안정적인 돌봄환경이 필요하고, 초등학생에게는 다양한 경험과 창의성을 키울 수 있는 활동이 중요하다. 중학생에게는 학습 격차를 줄이고 자기주도 학습능력을 높이는 지원이 요구되며, 고등학생에게는 진학과 취업을 준비할 수 있는 실질적인 진로 탐색 기회가 필요하다.

결국 지역 교육환경의 경쟁력은 얼마나 많은 프로그램을 운영하느냐보다 주민들이 필요로 하는 교육서비스를 얼마나 정확하게 제공하느냐에 달려 있다.

서구는 이번 조사에서 확인된 주민 수요를 토대로 내년부터 교육·돌봄 사업을 단계적으로 추진할 계획이다. 주민들이 가장 많이 선택한 교육환경의 미래상은 ‘안전하고 쾌적한 교육환경 도시’로, 전체 응답의 32.8%를 차지했다.

이는 교육시설이나 프로그램 확대뿐 아니라 아이들이 안전하게 생활하고 학습할 수 있는 환경, 학부모들이 안심할 수 있는 지역사회 돌봄체계까지 종합적으로 갖춰야 한다는 요구로 풀이된다.

권오상 서구청장은 "주민들의 목소리를 바탕으로 미래교육부터 진로·진학, 학습 지원까지 내실 있게 추진해 교육 때문에 찾아오는 서구를 만들겠다"고 밝혔다.

이번 수요조사는 서구 교육정책이 행정기관 중심의 사업 추진에서 벗어나 주민들의 실제 생활과 자녀 성장 단계에 맞춘 수요자 중심 정책으로 전환할 필요성을 보여줬다는 점에서 의미가 있다.

903명의 목소리를 통해 확인된 주민들의 요구가 실제 정책과 예산에 얼마나 충실하게 반영될지, 대구 서구가 교육환경 개선을 통해 정주 경쟁력을 높이는 계기를 마련할 수 있을지 주목된다.