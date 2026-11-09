대구 남구, 김장 나눔부터 통합돌봄 수요조사까지...주민 곁으로 다가가는 복지행정

대구시남구새마을회가 최근 구청 주차장에서 ‘2026 마음을 잇고 정성을 채우고! 사랑의 김장 나눔’ 행사를 개최하고 기념촬영을 하고 있다▲ⓒ대구남구

대구 남구가 겨울철 취약계층을 위한 김장 나눔과 주민 중심의 통합돌봄 정책 마련에 나서며 지역사회 복지안전망 강화에 힘을 쏟고 있다.

한쪽에서는 지역 주민과 공공기관이 함께 김장김치를 담가 어려운 이웃에게 온정을 전하고, 다른 한쪽에서는 어르신과 장애인 등 돌봄이 필요한 주민들의 목소리를 직접 듣고 향후 복지정책에 반영하기 위한 조사가 진행되고 있다.

이는 단순한 물품 지원을 넘어 주민들의 실제 생활 여건과 돌봄 수요를 파악해 지속 가능한 복지체계를 구축하려는 움직임이라는 점에서 주목된다.

◆ 비 오는 날씨에도 이어진 이웃사랑...김장김치 850박스 마련

대구시남구새마을회(회장 곽윤태)는 최근 구청 주차장에서 ‘2026 마음을 잇고 정성을 채우고! 사랑의 김장 나눔’ 행사를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 겨울철을 앞두고 김장 준비에 어려움을 겪는 저소득층과 소외계층에게 따뜻한 온정을 전하고 지역사회 나눔문화 확산을 위해, 남구새마을회 회원 130여 명이 참여해 김장김치 850박스를 담아, 동 행정복지센터를 통해 관내 저소득층과 소외계층에 전달됐다.

특히 이번 행사에는 한국도로교통공단 대구지역본부 조정규 본부장을 비롯한 임직원 10명도 참여해 후원금을 전달하고 김장 봉사활동을 함께했으며, 지역 봉사단체와 공공기관이 한자리에 모여 어려운 이웃을 위한 나눔을 실천했다는 점에서 의미를 더했다.

행사 과정이 순탄하지만은 않았다. 김장 작업이 진행된 당일 비가 내리면서 작업 여건이 좋지 않았지만, 참가자들은 서로 격려하며 예정된 물량인 850박스를 차질 없이 완성했다.

곽윤태 새마을회장은 "궂은 날씨에도 이웃을 위해 힘을 보태준 새마을지도자들에게 감사의 뜻"을 전하며, "정성껏 마련한 김장김치가 어려운 이웃들에게 작은 위로와 힘이 되어 따뜻하고 든든한 겨울을 보내는 데 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.

조재구 남구청장은 "매년 바쁜 일정 속에서도 지역의 어려운 이웃을 위해 봉사에 참여하는 새마을 회원과 관계자들에게 감사"의 뜻을 전했다. 이어 그는 "구민 모두가 행복하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 강조했다.

이번 김장 나눔은 지역사회 구성원들의 자발적인 참여가 복지 사각지대를 보완하는 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 보여줬다.

▲대구 남구 ‘남구 통합돌봄사업 주민 설문조사’ 장면ⓒ대구남구

◆ 주민 850여 명 대상 통합돌봄 수요조사...현장 목소리 정책에 반영

남구는 일회성 나눔 활동과 함께 중장기적인 복지체계 마련에도 나서고 있다.

대구 남구는 ‘2027년 남구형 통합지원 지역계획’ 수립을 위해 지역주민의 돌봄 욕구와 의견을 수렴하는 ‘남구 통합돌봄사업 주민 설문조사’를 오는 13일까지 실시한다.

이번 조사는 주민들이 실제로 필요로 하는 돌봄서비스가 무엇인지 파악하고, 지역의 돌봄 여건과 특성을 반영한 맞춤형 통합돌봄 정책 마련을 위해, 관내 65세 이상 어르신과 장애인 등 주민 850여 명 대상으로, 동 행정복지센터와 관내 장기요양기관 21개소의 협조를 받아 대면 방식으로 이뤄지고 있다.

설문은 모두 7개 분야 45개 문항으로, 주민들의 돌봄서비스 이용 경험과 필요한 지원, 지역사회 돌봄 환경 등에 대한 의견을 폭넓게 파악하는 데 초점을 맞추고 있다.

특히 이번 조사는 대경장기요양협회와 협력해 장기요양기관을 통한 조사까지 병행한다는 점이 특징이다.

행정기관을 직접 방문하기 어려운 주민이나 실제 장기요양서비스를 이용하는 주민들의 의견까지 수렴해 현장의 실질적인 요구를 파악하겠다는 취지다.

남구는 조사 결과를 종합적으로 분석해 주민들의 돌봄 욕구와 지역 여건을 진단하고, 이를 2027년 남구형 통합지원 지역계획에 반영할 방침이다.

조재구 남구청장은 "돌봄이 필요한 주민 한 사람 한 사람의 의견이 남구의 미래 복지 지도를 그리는 중요한 이정표가 될 것"이며, "현장의 목소리와 보완점을 면밀하게 파악해 어르신과 주민들이 살던 곳에서 건강하고 존엄한 삶을 누릴 수 있도록 촘촘한 통합돌봄 체계를 완성하겠다"고 밝혔다.

물품 지원에서 생활 중심 돌봄으로…지역 복지의 방향 전환 주목

이번 남구의 두 가지 복지 행보는 지역사회 복지가 나아가야 할 방향을 보여준다.

김장 나눔이 당장 겨울철 식생활에 어려움을 겪는 취약계층을 지원하는 생활 밀착형 복지라면, 통합돌봄 수요조사는 주민들이 장기적으로 안정된 생활을 유지할 수 있도록 지역 복지체계를 설계하는 과정이다.

특히 고령화와 1인 가구 증가 등으로 돌봄 수요가 다양해지는 상황에서 행정기관 중심의 일률적인 지원만으로는 주민 개개인의 필요를 충족하기 어렵다.

앞으로는 건강관리와 일상생활 지원, 장기요양서비스 등 다양한 돌봄 자원을 유기적으로 연결하고, 주민이 익숙한 생활공간에서 필요한 도움을 받을 수 있도록 하는 체계가 중요해질 전망이다.

다만 주민 설문조사가 실질적인 성과로 이어지려면 조사 결과를 바탕으로 한 구체적인 사업 설계와 예산 확보, 서비스 제공기관 간 협력체계 구축이 뒤따라야 한다.

지역사회 봉사단체의 따뜻한 나눔과 행정기관의 체계적인 정책 설계가 함께 작동할 때 복지 사각지대는 더욱 줄어들 수 있다.

남구가 이번 김장 나눔을 통해 전달한 이웃사랑이 일회성 행사에 그치지 않고, 주민의 실제 삶을 개선하는 통합돌봄 정책으로 이어질 수 있을지 주목된다.