대구경찰청, 베트남발 마약 밀반입·전국 유통 조직 11명 검거...5명 구속

▲압수된 마약류ⓒ대구경찰

해외에서 항공화물과 국제택배를 이용해 마약류를 국내로 들여온 뒤 텔레그램을 통해 전국에 유통한 마약 조직이 경찰 수사망에 포착됐다. 이들은 일상적인 수입 물품에 마약류를 숨겨 국내로 반입하고, 운반책을 동원해 전국 각지에 은닉하는 방식으로 유통망을 운영한 것으로 드러났다.

특히 이번 사건에서는 필로폰 4.326kg을 비롯해 케타민과 MDMA(엑스터시) 등 상당량의 마약류가 압수됐으며, 압수된 필로폰은 약 14만4천 명이 투약할 수 있는 규모여서 해외발 마약 밀반입과 국내 유통망의 심각성을 보여주고 있다.

대구경찰청 광역범죄수사대 마약범죄수사계는 베트남에서 출발한 항공화물과 국제택배 등을 이용해 마약류를 국내로 밀반입하고 텔레그램을 통해 판매한 혐의로 국내 유통책과 운반책 등 관련자들을 검거하고, 이 가운데 5명을 구속 송치했다고 9일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 9월부터 올해 9월까지 베트남발 항공화물과 국제택배를 이용해 마약류를 국내로 들여온 뒤 국내 유통망을 통해 판매한 혐의를 받고 있다.

수사 과정에서 확인된 범죄 조직의 주요 수법은 일반 화물에 마약류를 섞어 반입하는 방식으로, 베트남에서 출발하는 항공화물에 다량의 커피스틱이나 소금 봉지 등을 넣고, 일부 포장 내용물을 필로폰 등 마약류로 바꾼 뒤 다시 밀봉해 국내로 들여왔다.

이렇게 반입된 마약류는 국내 운반책들에게 전달됐으며, 운반책들은 정해진 장소에서 마약류를 수거한 뒤 소분해 공폐가와 야산, 주거지 등에 은닉하고, 이후 텔레그램을 통해 구매 의사를 밝힌 매수자들에게 유통한 것으로 조사됐다.

일상적인 식품 포장재를 이용한 은닉과 온라인 메신저를 활용한 거래가 결합하면서 수사기관의 추적을 어렵게 하려 한 것으로 경찰은 보고 있다.

경찰은 공항에 도착한 항공화물을 수색해 마약류를 압수하는 한편, 운반책들이 전국 각지에 은닉해 둔 마약류도 추적해 확보했다.

이번 수사에서 압수된 필로폰은 총 4.326kg으로, 시가 약 17억3천만원 상당이며 약 14만4천 명이 동시에 투약할 수 있는 양으로, 이와 함께 케타민 246.4g도 압수했다. 케타민은 시가 약 6천200만원 상당으로 약 5천 명이 투약할 수 있는 규모며, MDMA 등 다른 마약류도 추가로 확보됐다.

압수된 마약류의 규모는 해외에서 국내로 유입되는 마약이 단순한 개인 간 거래를 넘어 상당한 규모의 유통망으로 이어질 수 있다는 점을 보여준다.

특히 이번 사건의 핵심은 해외 반입부터 국내 운반, 은닉, 판매에 이르는 단계별 역할 분담이 이뤄졌다는 점이다. 해외에서 마약류를 국내로 보내는 공급망과 이를 수거해 전국으로 분산하는 운반망, 텔레그램을 통한 판매망이 연결돼 있었다는 것이다.

경찰은 현재까지 확인된 관련자들을 검거하고 수사를 진행하는 한편, 해외에 있는 상선과 국내외 추가 공범들의 행방을 추적하고 있다.

해외 소재 마약류 총책들이 항공화물과 국제택배를 이용해 국내 반입을 시도하는 사례가 이어지면서 관계기관 간 공조도 강화되고 있다. 대구경찰청은 관세청과 국가정보원 등 유관기관과 협력해 해외발 마약류 유입 관련 첩보 수집과 단속을 적극 추진하고 있다.

장웅기 대구경찰청 마약범죄수사계장은 "항공화물 등을 통해 국내로 들어온 마약류가 감시망을 피해 유통될 경우 수만 명의 마약사범이 양산될 수 있다"고 지적하면서 "소량의 마약류도 국내에 유입되지 못하도록 관세청 등 관계기관과 협력해 첩보 수집과 단속을 지속하겠다"고 밝혔다.

이번 사건은 마약류 유통이 온라인 거래와 국제 물류망을 결합한 형태로 진화하고 있다는 점에서 경각심을 높이고 있다.

특히 일반 수입화물과 국제택배를 이용한 밀반입은 마약류가 국내에 들어오는 초기 단계부터 철저한 감시와 기관 간 정보 공유가 중요하다는 사실을 보여준다.

해외 공급책과 국내 유통책을 연결하는 조직의 실체를 밝혀내고, 마약류가 소비자에게 전달되기 전 유통망을 차단하는 것이 추가 피해를 막기 위한 핵심 과제로 떠오르고 있다.

대구경찰청이 해외 상선과 추가 공범에 대한 수사를 어디까지 확대하고, 국제 물류를 이용한 마약 밀반입 경로를 얼마나 효과적으로 차단할 수 있을지 주목된다.