포항시의회, 정책지원관 2명 신규 임용…의정활동 지원 강화

경북 포항시의회가 정책지원관 2명을 새롭게 임용하며 의원들의 입법 및 정책 활동을 뒷받침할 전문 지원체계를 강화했다.

포항시의회는 9일 오전 일반임기제 7급 정책지원관 주승윤·백근예 씨에게 임용장을 수여하고 업무를 시작했다고 밝혔다.

이번 임용은 김철수 의장 취임 이후 처음 이뤄진 정책지원관 인사로, 두 지원관은 ‘2026년도 제2회 포항시의회 임기제공무원 채용시험’을 통해 서류전형과 면접전형을 거쳐 최종 선발됐다.

주승윤 지원관은 자치행정위원회, 백근예 지원관은 경제산업위원회에 각각 배치돼 조례 제·개정과 예산·결산 심의, 행정사무감사 및 조사 등 의원들의 의정활동을 지원한다.

이와 함께 시정질문 관련 자료 수집과 분석, 정책 현안에 대한 조사·연구 등 전문적인 의정 지원 업무도 수행하게 된다.

김철수 의장은 “지방의회의 역할과 기능이 확대되는 만큼 각자의 전문성을 바탕으로 책임감 있게 업무를 수행하는 것이 중요하다”며 “조직 구성원으로서 사명감을 갖고 동료들과 적극적으로 소통하며 의원들의 의정활동에 든든한 힘이 돼주길 바란다”고 말했다.