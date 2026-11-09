대구 성서경찰서, 화재 초기 진화에 기여한 신고 시민에 감사장 및 검거보상금 수여

▲대구성서경찰서가 최근 경찰서에서 화재를 신속하게 진압해 피해를 예방하고 피의자 조기 검거에 기여한 시민 A씨에게 감사장과 검거보상금을 수여하고 있다ⓒ대구성서경찰서

대구 달서구의 한 상가건물에서 발생한 화재가 시민의 신속한 신고와 초기 대응으로 대형 참사로 이어지는 것을 막았다. 이는 화재 현장을 목격한 시민의 적극적인 행동은 경찰의 피의자 검거에도 결정적인 역할을 했기 떄문이다.

대구성서경찰서(서장 손영혁)는 최근 경찰서에서 화재를 신속하게 진압해 피해를 예방하고 피의자 조기 검거에 기여한 시민 A씨에게 감사장과 검거보상금을 수여했다고 9일 밝혔다.

사건은 지난달 31일 오후 5시 52분께 대구 달서구의 한 상가건물에서 발생했다.

당시 화재를 목격한 A씨는 즉시 119에 신고하고 초기 진화에 나서, 자칫 대형 화재로 번질 수 있었던 상황에서 A씨의 신속한 대응이 피해 확산을 막는 중요한 역할을 했다.

A씨의 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 화재 발생 경위와 관련된 상황을 확인하는 한편, 주변 CCTV 분석과 탐문수사를 진행했으며, CCTV 분석 등 피의자의 이동 경로를 추적했고, 주변을 탐문하던 중 인근 노상에서 피의자를 검거하는 데 성공했다.

이후 경찰은 사건의 중대성과 재범 위험성 등을 고려해 피의자를 구속했다.

이번 사건은 시민의 적극적인 신고가 화재 피해 예방뿐 아니라 범죄 용의자 검거까지 연결된 사례라는 점에서 의미가 있다.

특히 화재와 같은 긴급 상황에서는 초기 대응과 신속한 신고가 피해 규모를 좌우할 수 있으며, 현장 주변의 CCTV와 시민 제보 등도 범죄 수사에서 중요한 단서가 될 수 있음을 보여줬다.

성서경찰서는 이러한 시민의 용기 있는 행동과 협조에 감사의 뜻을 전하기 위해 감사장과 검거보상금을 전달했다.

손영혁 성서경찰서장은 위험을 무릅쓰고 용기 있게 화재를 진압하고 신속하게 신고한 덕분에 대형 참사를 막을 수 있었다며, 앞으로도 범죄로부터 시민의 안전과 소중한 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다고 밝혔다.

이번 사례는 지역사회 안전이 경찰과 소방 등 관계기관의 대응만으로 완성되는 것이 아니라 시민들의 관심과 적극적인 신고가 함께할 때 더욱 강화될 수 있다는 점을 보여주고 있다.

작은 관심과 신속한 행동이 대형 사고를 막고 범죄 피해를 줄이는 출발점이 될 수 있다는 점에서 시민 안전을 위한 공동체 의식의 중요성도 다시 한번 확인되고 있다.