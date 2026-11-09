물 없고, 지원위원도 자격 미달?… 전남광주시 '반도체 왜곡 보도'에 강경 대응 선언

전남광주통합특별시가 호남권 반도체 클러스터와 관련해 악의적 허위 보도가 반복되고 있다며, 법적 대응을 포함한 모든 수단을 동원해 강경 대응하겠다는 입장을 밝혔다. '반도체 용수 부족'과 '지원위원회 자격 미달' 등을 지적한 특정 보수 매체의 보도를 겨냥했다.

▲배미경 전남광주통합특별시 대변인이 9일 광주청사에서 열린 호남권 반도체 클러스터 관련 왜곡 보도 대응 방침에 대한 기자회견에서 발언하고 있다.2026.11.09ⓒ프레시안(김보현)

배미경 전남광주통합특별시 대변인은 9일 광주청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "국가 메가 프로젝트를 방해하는 왜곡 보도를 더는 묵과할 수 없다"며 "공식 사과와 정정 보도가 없을 시 언론중재위 제소는 물론 시에서 제공하는 미디어 서비스 중단까지 고려하겠다"고 선언했다.

배 대변인은 먼저 반도체 사업 지원을 결정한 '전남광주통합특별시 지원위원회' 위원 구성을 문제 삼은 보도부터 반박했다. 해당 보도는 위원회에 '카페 대표', '정형외과 의사' 등이 포함돼 전문성이 없다는 취지로 비판했다.

배 대변인은 "지원위원회는 개별 사업을 심사하는 곳이 아닌 국무총리 소속의 심의 기구"라고 전제했다. 그는 "'카페 대표'로 지칭된 위원은 지역에서 브랜드를 창업해 수도권까지 진출시킨 청년 기업인이며, '정형외과 의사'로 불린 위원은 반도체 인재 양성을 주도하는 거점 국립대(전남대) 총장"이라고 설명했다. 그러면서 "지역 창업 현장과 대학 총장을 직업으로만 묶어 폄훼하는 것은 부적절하다"고 비판했다.

지원위원회가 6조 원 지원을 결정했다는 보도 역시 "명백한 사실 왜곡"이라고 지적했다. 시에 따르면 위원회가 확정한 것은 2027년도 재정 지원 방안 중 반도체 분야에 해당하는 1조 5000억 원이며, 6조 원은 4년간의 추정치를 합산한 금액일 뿐 확정된 바 없다고 밝혔다.

'호남 물 부족' 주장에 대해서도 시는 "이미 필요한 물의 1.6배를 확보했다"고 일축했다.

배 대변인은 "반도체 팹 4기에 필요한 물은 하루 60만 3000톤인데, 예비 물량을 포함해 하루 106만 톤의 수원을 이미 확보했다"고 밝혔다. 특히 이 중에는 하수 재이용수 20만 톤이 포함되며, 이는 삼성전자, SK하이닉스, 대만 TSMC도 이미 선택한 방식이라고 강조했다.

그는 "하수 재이용은 용인 클러스터에서도 댐 여유량 부족 문제를 해결한 방식"이라며 "똑같은 해법이 용인에서는 대책이 되고, 호남에서는 물 부족의 증거가 될 수는 없다"고 강하게 비판했다. 이어 "호남에 물이 없는 것이 아니라, 그동안 그 물을 산업에 쓸 인프라 투자가 없었을 뿐이며 내년 정부 예산안에 용수 사업비 1196억 원이 편성돼 그 투자가 이제 시작된다"고 덧붙였다.

시는 해당 매체의 보도 행태가 "수도권이 모든 것을 갖겠다는 '수도권 중심주의'를 노골적으로 드러낸 것"이라며, 단순 실수가 아닌 의도성을 가진 왜곡으로 규정했다.

그는 "서남권 반도체 클러스터는 대한민국 전체의 미래 생존 전략"이라며 "국가적 대전환을 위한 도전을 흔들림 없이 추진해 결과로 증명하겠다"고 강조했다.

기자 질의에서 이러한 대응이 언론중재위 등 공식 법적 창구가 있는데 언론 위협성 발언으로 해석될 수 있다는 우려도 나왔다.

배 대변인은 "1단계로 즉각 항의하고, 2단계로 반박 자료를 내 공식 소통했지만 받아들여지지 않았다"며 "3단계로 시에서 제공하는 미디어 서비스를 중단하거나 구독을 중단하는 조치를 고려하고 있으며, 이후 4단계로 법적 대응을 진행할 것"이라고 밝혔다.

앞서 조선일보는 지난 5일 <카페 대표·의사가… 호남 반도체 6조 지원금 심의> 기사를 통해 '호남 반도체 클러스터 지원 예산을 심의하는 정부 위원회에 디저트 카페 대표 등 반도체 비(非)전문가들이 민간위원으로 다수 위촉돼 논란이 일고 있다'고 보도했다.