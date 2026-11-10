김종인 "대통령이 너무 잡다한 것 관심 많으면 국정운영 안 돼"

정치권 원로 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장(전 더불어민주당 비대위 대표)이 최근 이재명 대통령의 SNS 소통 논란과 관련 "이 대통령의 성격상 굉장히 적극적이고 부지런하기 때문에 모든 분야에 대해서 관심이 너무 크신 것 같은데, 사실은 대통령이 너무 잡다한 것에 대해 많은 관심을 가지면 국정이 제대로 운영이 안 된다"고 쓴소리를 건넸다.

김 전 위원장은 9일 YTN 라디오 인터뷰에서 "최근 이 대통령의 여러 발언을 보면 상당히 감정이 많이 섞여 있고, 상황에 대한 인식 자체가 아직도 제대로 안 돼 있는 것 같다"며 이같이 말했다.

그는 "예를 들어 지난번 지자체 선거 결과, 민주당이 전국적으로 보아서는 승리했지만 가장 핵심 역할을 하는 서울에서 패하지 않았느냐"며 "서울에서의 패인은 솔직히 얘기해서 이 대통령의 역할이 굉장히 컸다. 오세훈 후보가 당선될 수 있었던 가장 큰 공로자가 이 대통령의 부동산 세금 관계(발언들)"라고 했다.

그는 이어 "최근 상황을 보면, 강남 집값이 떨어지니까 '집값이 폭락한다' 이런 발언도 하고 필요 없는 얘기를 하는 것"이라며 "실질적으로 보면 강북의 집값이 많이 상승했고 그중에서도 가장 어려운 사람들이 모여사는 노원구 같은 데 집값이 10% 이상 올라갔다"고 지적했다.

그는 "자연적으로 그곳의 전월세 비용이 늘어나게 될 수밖에 없고, 결국 거기 사는 사람들이 의정부 쪽으로 이주하지 않으면 안 되는 결과를 가져왔다"며 "그런데 대통령이 어느 부분적으로 일어나는 상황을 가지고 마치 그것이 전체에 영향을 미치는 것처럼 (보이게 하는), 그런 말씀은 안 하는 게 좋을 것"이라고 충고했다.

김 전 위원장은 또 코스피 지수 하락 현상을 놓고도 "주가에 대해서도 대통령이 너무 말씀을 많이 해서, 마치 주식에 자꾸 사람들이 흥미를 갖도록 만들어놓고서 어느 날 저런 상황이 되니까 주식 투자하는 사람들이 상당히 당황하는 것"이라며 "대통령이 경제 변수, 특히 주가에 대해서 이러쿵저러쿵 얘기를 하시면 안 된다고 내가 늘 얘기를 했는데, 좋은 시절만 생각하고 그냥 얘기를 많이 하다 보니까 오늘날 같은 상황에 처하게 되고, 거기에 대해서 일반 국민이 분노하게 되고, 거기에 대한 답변이 나올 수가 없게 된 것"이라고 짚었다.

그는 "이 대통령이 제일 걱정하고 준비를 철저하게 해야 할 사항이 뭐냐, 2028년 총선"이라며 "2028년 총선이 이번에 트럼프가 중간선거에서 맞이한 것 같은 그런 결과가 나오면 지금 (정부가) 무엇을 하든지 간에 아무 의미가 없는 결과가 될 수도 있다"고 경고했다. 그는 "윤석열 전 대통령이 저지른 과오를 또 저지르면 안 된다"며 "지금부터 총선에 대한 준비를 철저하게 해야 할 필요가 있다"고 조언했다.

김 전 위원장은 특히 조작기소 특검법 문제에 대해 "(법이) 실질적으로 발효돼서, 특검을 해서 어떤 결과를 가져올 것이냐 하는 것을 냉정하게 사전에 생각할 필요가 있다"면서 "정성호·조국 전 장관 같은 사람들이 벌써 문제점을 지적하고 있는 것 아니냐. 그런 걸 떠나서 국민이 어떻게 생각하느냐 하는 생각을 한번 해 볼 필요가 있다"고 지적했다.

그는 "민주당이 이번 국회에서 참 묘한 법들을 많이 통과시켰다. 예를 들어서 사법부에 대한 압박용으로 재판소원 제도도 도입하고, 법률왜곡죄도 도입했다"며 "그런 것은 평상시 같으면 있을 필요가 없는 것들인데 왜 입법화했느냐, 그 목적이 어디 있느냐 하는 것을 일반 국민이 다 안다. 일반 국민이 지금은 아무 소리를 안 하고 있는 것 같이 보이지만, 2028년 총선에서 그러한 것들이 어떻게 영향을 미칠 것이라고 하는 것을 생각할 필요가 있다"고 했다.

한편 그는 야당 국민의힘 상황과 관련해서는 장동혁 지도부 리더십 문제에 대해 "장동혁 대표의 경우에는 이슈를 자꾸 발굴해 가지고 강경책을 써야 자기의 대표 체제가 유지된다고 생각을 하는 것"이라며 "큰 정치적 의미가 없다"고 일축했다. "국민·당원 여론이 어떻게 변하느냐에 따라 다음 전당대회 결과가 나타나는 것이지, 장 대표 스스로 혼자 강경책을 한다고 해서 그것이 연임을 보장하는 거라고 생각하지 않는다"는 것.

이른바 보수 통합 문제에 대해선 "다음 대권을 노리고 있는 오세훈, 장동혁, 한동훈 이 세 사람이 한 통(정당)에 들어가야 된다"며 무소속 한동훈 의원의 복당을 주장했다.