[주낙영 경주시장 기고문] 르네상스와 세계경주포럼

▲주낙영 경주시장ⓒ경주시청 제공

14세기 이탈리아에서 시작된 르네상스는 인간성 해방을 위한 문예 부흥 운동으로 고대 그리스·로마의 복원을 추구했다. 유럽 문화의 부흥기라 불리는 르네상스는 역설적이게도 전쟁과 흑사병으로 인한 혼란으로 가장 힘든 시기에 씨앗을 뿌렸고, 인본주의라는 가장 찬란한 열매를 유럽 전역으로 퍼뜨렸다.

그리고 현재 우리는 잃어버린 인본주의를 되찾아야 할 시대에 살고 있다.

르네상스가 이탈리아에서 꽃을 피울 수 있었던 배경에는 긍정적 요인과 부정적 요인이 맞물려 있다. 고대 로마의 문화유산이 보존되어 있었다는 점과 지중해 무역을 통한 개방적인 문화 교류과 자본 축적은 문화 부흥을 뒷받침하는 기반이 되었다.

반면 전쟁과 흑사병으로 인한 사회적 혼란과 막대한 인명 피해는 기존의 가치관을 되돌아보게 하는 계기가 되었다.

특히 흑사병으로 수많은 사람이 목숨을 잃고 기존의 사회질서가 흔들리면서, 사람들은 인간의 유한한 삶과 인간 존재의 의미를 새롭게 고민하기 시작했다.

여기에 고대 그리스, 로마의 철학과 문학을 재발견하려는 움직임이 더해지면서, 신과 종교를 중심으로 바라보던 중세의 세계관에서 벗어나 인간의 이성과 존엄, 창조적 가능성에 주목하는 인본주의가 발전하게 되었다.

우리가 르네상스에서 주목해야 할 것은 단순한 문화의 부흥이 아니라, 그 중심에 인간이 있었다는 사실이다. 중세의 전쟁과 전염병을 거치며 피폐해진 인간의 삶 속에서,르네상스는 인간의 존엄과 존재의의가 무엇인지 다시 한번 돌아보게 해주었다.

그렇다면 지금 우리가 살아가는 시대는 어떠한가?

1948년 세계사에 큰 족적을 남겼던 미국 인권선언문은 이미 색이 바랬다.

세계 1,2차대전을 치르고 세계의 평화를 논하던 그 시절의 인류는 없고, 다시 한번 인본주의를 망각한 ‘미움과 갈등의 인류’만 남았다.

러시아-우크라이나 전쟁, 미국-이란 전쟁을 비롯하여 세계 각국의 대립은 갈수록 깊어지고 있으며, 날로 발전하는 기술과 인공지능은 우리에게 가능성과 편안함을 주는 동시에 타인을 배척하는 수단으로 전락하고 있다.

지금 우리에게 정말 필요한 것은 과거의 르네상스가 그러했듯, 인간 존엄성 회복을 위한 인본주의다.

2025년 대한민국 경주에서 열린 APEC은 세계 각국 정상들이 아시아·태평양 지역의 미래를 논의하는 무대였다. 세계 각국의 정상들이 모인 가운데 채택된 ‘APEC 경주선언’은 문화창조산업의 중요성을 조명하며, 문화가 성장과 혁신을 촉진하는 원동력임을 확인했다.

이는 문화가 단순한 향유의 대상을 넘어 경제와 사회 발전을 이끄는 핵심 동력이 될 수 있음을 보여준 의미 있는 성과였다.

문화는 서로 다른 사람과 사회를 연결하고, 차이를 이해하며, 공감대를 형성하게 하는 힘을 지닌다. 경제적 이익만으로는 좁히기 어려운 국가 간 간극도 문화적 교류를 통해 서로를 이해하는 계기를 마련할 수 있다. 이러한 점에서 문화의 가치를 새롭게 조명한 ‘경주선언’은 오늘날 인류가 나아가야 할 방향에 대해서도 중요한 시사점을 던진다.

우연인지 필연인지 현대 사회는 르네상스 시대가 오기 전과 비슷한 시기를 보내고 있다.코로나19가 개인의 고립을 심화시키고 자국중심주의의 광풍이 고개를 내밀고 있다.각자도생이 뉴노멀이 되고, 갈등과 증오가 인류를 갈라놓고 있는 지금 세계는 다시 한번 인본주의라는 씨앗을 어딘가에 심어야 한다.

고대 로마의 중심지였던 이탈리아에서 르네상스의 인본주의가 시작됐듯, 고대 신라의 수도였던 경주에서 인본주의를 위한 소중한 발걸음을 내딛어야 할 때이다. 그리고 그 중심에 ‘세계경주포럼’이 있다.

제1회 세계경주포럼이 “글로벌 전환기, 문화가 이끄는 공동번영·공동성장” 이라는 주제로, 지난 10월 8일과 9일 양일간 개최되었다.

주제에서 알 수 있듯, 세계경주포럼은 단순한 지식과 정보를 나누는 국제행사를 넘어, 문화의 힘으로 세계가 직면한 갈등을 고민하고, 인간의 존엄과 공존 가치를 모색하고자 한다.

기술과 AI의 발전이 인본주의를 망각하게 하는 오늘날,

무엇이 인간답게 살 수 있는 기준점이 될 수 있는지, 인간의 존엄성을 유지하기 위해선 어떻게 살아가야 하는지,

우리는 이 문제를 ‘세계경주포럼’에서 논의하려 한다.

지난 이틀간 경주에 심은 인본주의의 씨앗이 르네상스처럼 활짝 개화할 수 있도록, 포럼의 지속적인 개최와 세계인의 관심이 요구된다.