포항시, 불빛·해병대문화축제 잇따라 개최…안전·관광·지역경제 활성화 총력

다채로운 공연·체험 프로그램 마련…체류형 관광과 골목상권 활성화 기대

포항시, 경찰·소방·군 등 유관기관과 안전관리 및 교통대책 최종 점검

경북 포항시가 11월 지역 대표 축제인 해병대문화축제와 포항국제불빛축제의 성공적인 개최를 위해 행사 준비와 안전관리 점검에 총력을 기울이고 있다.

시는 9일 시청 대회의실에서 박용선 시장 주재로 두 축제의 최종보고회를 각각 열고 행사장 조성과 프로그램 운영, 관람객 동선, 안전관리, 교통·주차대책 등 분야별 준비 상황을 집중 점검했다.

▲포항시가 9일 시청 대회의실에서 박용선 시장 주재로 ‘2026 포항 해병대문화축제’ 및 ‘2026 포항국제불빛축제 최종점검 보고회’를 개최했다.ⓒ포항시 제공

이날 보고회에는 포항문화재단을 비롯해 해병대 제1사단, 미 해병대 무적캠프, 해병대 전우회와 경찰·해양경찰·소방 등 유관기관 관계자들이 참석해 행사 운영계획을 공유하고 기관별 역할과 협조사항을 최종 확인했다.

먼저 오는 14~15일 오천읍 서문사거리와 해병대 제1사단 일원에서는 '2026 포항 해병대문화축제'가 열린다.

축제 첫날 민관군 화합행진과 개막식을 시작으로 의장대 시범공연과 축하 가수 공연이 펼쳐지며, 이튿날에는 '新 우정의 무대'와 '해병 갓 탤런트' 등 시민과 장병이 함께 어울리는 프로그램이 이어진다.

해병대 제1사단의 지원으로 군 장비 전시·체험과 레이저 서바이벌 체험존 등 다양한 체험 공간도 마련된다.

특히 모유수유실과 유모차 대여, 장애인·노약자를 위한 휠체어 대여 서비스 등을 운영해 가족 단위 방문객과 교통약자의 편의를 높일 계획이다.

이어 19~21일에는 영일대해수욕장을 중심으로 해오름대교와 송도 일원에서 '2026 포항국제불빛축제'가 'All Light, All Good!'을 주제로 사흘간 펼쳐진다.

첫날 송도 시멘트 사일로 미디어파사드 점등식과 시민불꽃쇼를 시작으로 불빛 퍼레이드와 해오름대교 나이트워크, 아시아 디제이 페스티벌, 포항융합예술주간 연계 전시 등 다채로운 공연과 시민 참여 프로그램이 진행된다.

축제 마지막 날인 21일에는 시민합창제와 가수 정인이 출연하는 '불빛라디오'에 이어 오후 8시부터 한국·프랑스·일본 3개국이 참여하는 국제불꽃쇼가 영일대해수욕장 해상에서 펼쳐지며 축제의 대미를 장식한다. 불꽃쇼 이후에는 EDM 애프터 파티도 이어진다.

포항시는 두 축제의 안전한 운영을 위한 현장 대응체계와 교통대책도 강화한다.

시는 경찰·소방 등 유관기관과 협력해 행사장 곳곳에 안전요원을 배치하고 인파 밀집 구역과 관람객 이동 동선을 집중 관리할 방침이다.

특히 국제불빛축제에는 행사장 내 종합상황실을 설치해 인파 밀집도를 실시간으로 관리하고, 구급차와 의료지원 상황반을 운영하는 등 신속한 현장 대응체계를 구축한다.

교통 혼잡을 최소화하기 위한 대책도 마련했다. 해병대문화축제 기간에는 서문사거리를 중심으로 동서 방향 차량 통행을 통제하고, 구정초·오천고·해오름중·원리983 공영주차장 등 4곳에 약 900면 규모의 임시주차장을 운영한다. 임시주차장과 행사장을 연결하는 셔틀버스도 운행한다.

국제불빛축제 기간에는 영일대 일원 교통통제와 주차장 확보는 물론 국제불꽃쇼에 따른 해상 통제대책도 추진해 관람객 안전과 원활한 행사 운영에 만전을 기할 계획이다.

박용선 포항시장은 두 축제의 최종점검에서 안전을 최우선 가치로 강조하며 “시민과 관광객, 장병 모두가 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 관계기관의 철저한 준비와 긴밀한 협조”를 당부했다.

또한 “축제의 열기가 일회성 행사에 그치지 않고 골목상권 활성화와 체류형 관광으로 이어질 수 있도록 지역경제와 연계한 세심한 행사 운영”을 주문했다.

포항시는 철저한 안전관리와 차별화된 축제 콘텐츠를 통해 시민과 관광객의 만족도를 높이는 한편, 지역의 문화·관광 경쟁력을 강화하고 축제를 통한 지역경제 활성화에도 힘을 쏟을 방침이다.