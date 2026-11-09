"식품 싣고 찾아갑니다"…순창군·기아㈜, 찾아가는 마트 '무브 투유' 출범

▲지난 5일 순창군 인계면에서 열린 이동식 마트 출범식 ⓒ순창군

전북 순창군이 기아(주)와 손잡고 장보기에 어려움을 겪는 농촌 주민들을 위해 이동형 마트를 운영한다.

9일 순창군에 따르면 지난 6일 인계면 다시청춘관에서 행정안전부와 기아(주), 전북특별자치도 관계자 및 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 '기아 무브 투유(Move To You)' 출범식을 개최했다.

이번 사업은 교통 및 생활 편의시설 부족으로 생필품 구매가 어려운 농촌 주민들에게 이동형 마트로 물품을 공급하는 민·관 협력사업이다.

군은 농어촌 기본소득이 지급되더라도 생필품 구매가 어렵다면 생활 개선 효과가 제한적이라는 점을 고려해 사업을 추진했다.

주민 수요에 맞춰 판매 품목과 배송 경로를 마련하고 향후 지역 사회연대경제조직이 직접 운영하는 자립형 공급체계로 발전시킬 계획이다.

최영일 순창군수는 "이번 사업이 농촌의 생활 불편을 줄이고 소득 지원이 실질적인 생활 편의 향상으로 이어지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 참석자들은 사업에 활용되는 기아 'PV5' 차량을 살펴보고 인계면 호계마을 경로당에서 물품 배송 과정을 확인했다.