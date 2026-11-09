동국대학교 WISE캠퍼스, 청년불자 3,000여 명이 참여하는 젊음의 축제 연다

동국대학교 WISE캠퍼스는 오는 17일 오후 WISE캠퍼스 문무관에서 ‘2026 동국대학교 WISE캠퍼스 영캠프: 주인공 동행(同行), 함께 길을 열다’을 개최한다.

청년불자들이 부처님 법 안에서 한마음으로 모이는 축제의 장으로, 수계대법회와 장학증서 수여식, 어울림 한마당, 초청가수 공연으로 진행되는 축제에는 약 3,000명의 청년불자들이 전망이다.

1부 수계대법회에는 학교법인 동국대학교 이사장 돈관 스님을 비롯한 삼사칠증 스님들이 동참해 학생과 교직원들의 수계를 이끈다.

이어 열리는 영캠프 장학증서 수여식에서는 장학기금을 재원으로 불교동아리 학생 약 2,000명에게 총 4억 원 규모의 장학금을 지원할 계획이다. 장학금은 육바라밀 기반 청년불자 인증에 따라 차등 지급해 학생들의 지속적인 신행 활동과 건학이념 실천을 장려한다.

2부 ‘어울림 한마당’은 영캠프 학생기획위원단이 기획하고 진행한다. 불교동아리 회장단과 대학생 전법단, 건학이념구현 홍보단으로 구성된 학생기획위원단은 동국퀴즈대회, 경품 추첨 등을 마련해 대학생 청년불자들이 함께 어울리는 화합의 장이 된다. 3부에서는 초청가수 세 팀의 공연이 열린다.

한편, 영캠프는 학교법인 동국대학교 이사장 돈관 스님이 주도하는 대학생·청년 전법 활동인 주인공 운동의 일환으로 3년째 이어오고 있으며, 전통적인 수계식을 신세대 감성에 부합하는 축제 행사와 접목해 개최하고 있다.