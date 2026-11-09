"위험한 자전거길 바꿔주세요"…나주 아동들이 직접 만든 교통안전 정책

▲제4기 나주시 아동참여단은 총 28명으로 구성돼 정책 제안 활동을 진행하고 있다. 사진은 제4기 나주시 아동참여단 발대식에 참석한 학생들이 단체 기념사진을 찍고 있는 모습.2026.11.07.ⓒ나주시

전남광주 나주시 아동들이 자전거와 전동킥보드 이용 과정에서 발생하는 교통안전 문제를 직접 발굴하고, 안전교육부터 제도 개선과 도로환경 정비까지 연계한 정책을 제안해 주목받고 있다.

나주시는 지난 7일 전북특별자치도 완주군에서 열린 '2026년 유니세프아동친화도시 아동정책제안대회'에 제4기 나주시 아동참여단 소속 아동 2명이 참가해 지역 교통안전 문제와 개선방안을 발표했다.

유니세프아동친화도시 지방정부협의회가 개최한 이번 대회는 '함께 그리는 꿈, 우리가 만드는 지역사회 정책'을 주제로 전국 6개 지방자치단체에서 아동 54명이 18개 팀을 구성해 참여했다.

대회는 아동들이 생활 속에서 느끼는 지역사회 문제를 스스로 발굴하고 해결방안을 제시함으로써 정책 결정 과정에 아동의 목소리를 반영하고 참여권을 확대하기 위해 마련됐다.

나주시 아동참여단은 '아동·청소년 안전교육관 및 자전거·전동킥보드 안전운전 인증제 도입'을 주제로 발표에 나서 단계별 교통안전 개선방안을 제시했다.

핵심 제안은 안전교육과 실습, 안전운전 인증, 도로환경 개선을 하나로 연결한 '나주 안전라이더 3STEP'이다.

첫 번째 단계는 자전거와 개인형 이동장치의 올바른 이용 방법을 익히는 안전교육과 체험 프로그램 운영이다.

헬멧 착용과 교통법규 준수, 위험상황 대처방법 등을 중심으로 교육을 진행해 아동·청소년의 교통안전 의식을 높이고 안전한 이동 문화를 정착시키자는 취지다.

두 번째 단계는 이론교육과 실습을 바탕으로 안전수칙에 대한 이해도와 실천 능력을 확인하는 안전운전 인증제 도입이다.

자전거 이용자의 안전교육 이수와 평가를 연계해 안전의식을 높이는 한편, 전동킥보드 등 개인형 이동장치에 대해서는 법정 운전 자격과 이용 연령을 준수하도록 하는 방안을 제시했다.

세 번째 단계는 자전거도로의 위험 구간 정비와 시민 참여형 안전 신고체계 구축이다.

도로 시설물 파손이나 위험요인을 시민들이 직접 신고할 수 있도록 해 사고 위험을 줄이고, 이용자의 안전수칙 준수뿐 아니라 도로환경과 시설 관리도 함께 개선해야 한다는 점을 강조했다.

이번 정책 제안은 아동들이 일상에서 경험하거나 목격한 교통안전 문제에서 출발했다.

헬멧을 착용하지 않은 채 자전거를 이용하거나 전동킥보드에 2명이 함께 탑승하는 위험한 행태, 자전거도로의 시설 문제 등을 종합적으로 살펴보고 교육과 제도, 시설 개선을 연계한 해결책을 마련했다.

시는 아동의 참여권을 보장하고 지역사회 정책 결정 과정에 아동들이 주체적으로 참여할 수 있도록 아동참여단을 운영하고 있다.

현재 제4기 아동참여단은 초등학생과 중학생, 학교 밖 청소년 등 총 28명으로 구성돼 있으며 지역사회 현안을 살펴보고 아동의 시각에서 개선방안을 제안하는 활동을 이어가고 있다.

나주시 관계자는 "아동들이 일상에서 느낀 교통안전 문제를 스스로 고민하고 구체적인 정책으로 제안했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 아동의 목소리에 귀 기울이고 지역사회 문제를 함께 해결해 모든 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 아동친화도시를 만들어가겠다"고 밝혔다.