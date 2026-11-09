포항 영일만항, 북극항로 시대 대비 특화 전략 마련 본격화

철강·이차전지·수소 등 지역 주력산업과 항만 기능 연계…북극항로 물류거점 육성 방향 모색

경북 포항시가 북극항로 시대에 대비해 영일만항의 경쟁력 강화와 특화항만 육성을 위한 전략 마련에 나섰다.

포항시는 9일 경상북도 동부청사에서 북극항로 관련 전문가 12명으로 구성된 '포항시 북극항로 활성화 위원회'를 출범시키고, 영일만항의 중장기 발전 방향을 담은 특화항만 구상 용역 중간보고회를 개최했다.

이번 위원회는 행정기관과 학계, 연구기관, 해운·항만·물류업계 전문가들이 참여하는 정책 협의체다.

포항시 부시장을 위원장으로 경상북도와 포항지방해양수산청, 포항공과대학교, 한국해양수산개발원, 극지연구소, 한국해양진흥공사, 포스코플로우, 포항영일신항만㈜ 등 각 분야 관계자들이 참여한다.

위원회는 북극항로 관련 정책 자문을 비롯해 영일만항의 경쟁력 확보와 특화항만 육성 방안을 논의하고, 기관 간 협력체계를 강화하는 역할을 맡는다.

이날 용역 중간보고회에서는 북극항로 개척에 따른 물동량 변화와 항만 수요를 분석하고, 포항의 주력산업과 연계한 항만 기능 재편 및 중장기 발전 전략이 주요 과제로 다뤄졌다.

특히 철강과 이차전지, 수소, 신소재 산업의 공급망을 항만 물류와 연결하는 방안에 관심이 모였다.

포항신항은 제철 원료와 철강산업의 탈탄소 전환 관련 물류 기능을 강화하고, 영일만항은 이차전지 소재와 컨테이너 등 다양한 화물을 처리하는 특화항만으로 육성하는 구상이다.

다른 항만을 거쳐 운송되는 원료와 소재 물동량을 영일만항으로 유치하고, 배후산업과 항만 간 연계성을 높여 물류 경쟁력을 확보하는 방안도 검토됐다.

포항시는 이번 중간보고회에서 제시된 전문가 의견을 용역에 반영해 구체적인 항만 특화 전략을 마련할 계획이다.

나아가 해양수산부의 북극항로 관련 항만 발전전략과 북극항로 기본계획, 전국항만기본계획 등에 영일만항의 기능과 역할이 반영될 수 있도록 정책 대응을 강화할 방침이다.

배용수 포항시 부시장은 “북극항로 시대에 대비해 지역 주력산업과 연계한 차별화된 항만 발전 전략이 중요하다”며 “전문가 및 유관기관과의 협력을 통해 영일만항을 미래 북극항로의 핵심 물류거점으로 육성하겠다”고 밝혔다.