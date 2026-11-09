대구 달서구 성당동 주택 화재...1명 경상·재산피해 842만 원

▲)대구 달서구 성당동 한 주택 화재 장면ⓒ대구소방안전 본부

대구 달서구 성당동의 한 주택에서 화재가 발생해 주민 1명이 경상을 입고 소방서 추산 842만 원의 재산피해가 발생했다.

소방당국에 따르면 화재 신고는 지난 8일 오후 11시 19분께 접수됐다. 신고자는 앞집에 불이 났다고 신고했으며, 소방당국은 즉시 현장에 출동해 진화 작업에 나섰다.

소방대는 신고 접수 6분 만인 오후 11시 25분께 현장에 도착했으며, 11시 37분께 초진에 성공한 뒤 오후 11시 56분께 완전히 불을 껐다.

화재 진압에는 달서 현장지휘단 등 소방 차량 22대와 인원 72명이 투입됐다.

이번 화재로 1명이 경상을 입었으며, 주택과 내부 집기류 등이 피해를 입어 재산피해는 약 842만 원으로 집계됐다.

소방당국과 관계기관은 정확한 화재 발생 원인과 구체적인 피해 경위를 조사하고 있다.

늦은 밤 주택가에서 발생한 화재인 만큼 인근 주민들의 신속한 신고와 주택 밀집지역의 화재 예방 및 초기 대응의 중요성이 다시 한번 강조되고 있다.