윤상현 "장동혁 통합 나서야…안 하면 새 '정치적 플랫폼' 만들 것"

국민의힘 중진 윤상현 의원이 차기 총선·대선을 위해 보수진영 통합이 필요하다고 강조하면서, 현 장동혁 지도부가 통합에 나서지 않을 경우 "새로운 정치적 플랫폼"이 필요하다고 주장해 눈길을 끌었다.

윤 의원은 9일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 인터뷰에서 "이재명 정부가 대한민국의 자유민주 공화정을 붕괴시키고 있다"며 "대한민국을 망치고 있는 걸 살려야 되는 국민적 염원을 위해서는 우리가 뭉쳐야 한다"고 주장했다.

윤 의원은 "2028년 총선 승리, 다음 대선 정권창출을 위해서는 뭉쳐야 한다"며 과거 DJP연대를 통한 집권 사례나 반대로 1987년 당시 양김 분열로 대선에서 패배한 사례를 언급했다. 그러면서 '한동훈 의원과는 함께할 수 없다'는 장동혁 지도부의 태도를 겨냥해 "그걸 해내는 게 지도자다. '저 사람이 싫다', '안 된다' 이게 아니라"라고 꼬집었다.

윤 의원은 이어 "장 대표가 그래도 가장 기득권을 가진 대표이니 본인이 한 번 정치적 플랫폼, 연석회의든 지도자 회의든 한 번 해보라"며 "그것을 못 하면 우리 같은 사람이 보수 통합 역할을 해보고 싶다. '당신이 먼저 해 보고, 안 되면 우리들 나름대로 이런 역할을 해나가겠다'고 일단 기회를 드리는 것"이라고 했다.

그는 다만 '새로운 정치적 플랫폼이 신당 창당을 말하는 것이냐'는 질문에는 "신당은 아니다. 나름대로 뜻을 같이 하는 분들끼리 플랫폼을 만들어보겠다는 것"이라고 선을 그었다.

한편 윤 의원은 12.3 비상계엄 사태 2주년을 맞아 국민의힘이 당 차원의 사과 입장 표명을 해야 한다는 주장에도 힘을 실었다. 그는 "국민 눈높이에 달려 있다"며 "우리가 지금까지 1차 사과를 했지만 장 대표가 1주기 사과 때 뭐라고 했나. '민주당의 의회 폭거가 만든 계엄'이라고 했지 않느냐"고 지적했다.

그는 "그러면 민주당의 의회폭거를 만든 사람이 누구냐. 우리가 총선을 잘못 치렀기 때문 아니냐"며 "총선을 그때 누가 치렀나. 장동혁 중앙당 사무총장, 한동훈 당대표가 치르지 않았나"라고 꼬집었다.

그는 장 대표의 작년 기자회견에 대해 "그것은 누워서 침 뱉기 격의 사과였다"고 일축하며 "숫자의 문제, 사과의 횟수의 문제가 아니다. 우리의 진정성의 문제"라고 강조했다. "진정성을 보여주고, 그걸 통해서 우리가 변화하고 혁신하는 행동과 같이 가야 한다"는 것이다.

그는 장 대표가 '당내 분열을 조장한다'며 비상계엄 사태 사과에 소극적 입장을 보이고 있는 데 대해 "이 분들은 바라보는 게 당원이고 강성지지층이기 때문"이라며 "중도·수도권·청년을 바라보는 사람들의 입장은 완전히 다르다"고 했다. 그러면서 "한 번 여론조사를 해보라. 아마 진정성 있는 사과가 필요하다는 게 아마 과반이 넘어갈 것"이라고 했다.