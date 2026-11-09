전남광주 광산구, 반도체 클러스터 착공 대비 지역민 상생방안 모색

전남광주 광산구가 호남 반도체 클러스터 조성에 따른 지역경제 활성화와 주민 생활환경 개선을 위한 대응책 마련에 나섰다.

9일 광산구에 따르면 최근 구청 윤상원홀에서 기업·노동계·소상공인·교육계·청년 등 각계 대표 50여 명이 참여한 가운데 '반도체 클러스터 조성 대응 제2차 시민 연석회의'를 개최했다.

이번 회의는 클러스터 착공 과정에서 발생할 경제적 효과를 지역사회로 확산하고 건설인력 증가에 따른 생활환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.

▲전남광주 광산구가 지난 6일 구청 윤상원홀에서 '반도체 클러스터 조성 대응 제2차 시민 연석회의'를 개최했다.2026.11.09.ⓒ전남광주통합특별시 광산구청

참석자들은 '착공 단계 지역경제 상생 방안'을 중심으로 일자리와 지역경제, 교통, 주거, 교육, 환경 등 5개 분야의 주요 현안을 점검하고 실질적인 개선책을 제안했다.

먼저 지역경제 분야에서는 공사에 지역업체가 참여할 수 있도록 투자협약에 관련 내용을 반영하고 전담 창구를 통해 참여 현황을 지속적으로 관리해야 한다는 의견이 제시됐다. 또한 건설 현장의 식사와 간식 공급을 지역 소상공인과 연계하고 주민들이 공사 현장에 취업할 수 있도록 신호수와 화재감시자 등 직무별 교육을 지원하는 방안도 논의됐다.

교통 문제와 관련해서는 공사 기간과 시설 운영 이후의 교통량 변화를 각각 분석하고 혼잡이 예상되는 주요 도로부터 단계적으로 정비할 필요성이 제기됐다.

주거 분야에서는 외부 건설인력의 단기 거주 수요에 대응하기 위해 지역 내 숙박업소와 공실 임대주택을 활용하는 방안이 제안됐다.

미래인재 육성을 위해서는 반도체 관련 실무교육과 산업 현직자의 멘토링을 취업으로 연결하는 체계적인 지원책이 필요하다는 데 의견이 모였다.

아울러 공사 과정에서 발생할 수 있는 소음과 비산먼지를 지속적으로 관측하고 주민 불편과 피해를 최소화할 수 있는 사전 대응체계를 구축해야 한다는 목소리도 나왔다.

광산구는 이날 제시된 의견을 바탕으로 직접 추진할 수 있는 사업은 구체적인 실행계획을 수립하고 관계기관과 협의가 필요한 사항은 공동 대응에 나설 예정이다.

정부와 전남광주통합특별시 차원의 지원이 필요한 과제는 시급성과 중요도를 검토해 우선 건의할 계획이다.

박병규 광산구청장은 "반도체 산업의 성장이 지역기업의 경쟁력 강화와 시민의 일자리 확대, 생활환경 개선으로 이어지는 것이 중요하다"며 "착공 준비 단계부터 시민의 목소리를 정책에 반영해 지역사회가 함께 성장하는 기반을 마련하겠다"고 말했다.