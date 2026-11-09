전주시의회, '수돗물 필터 변색 사태'에 수자원공사 공식 항의 추진

▲9일 최주만 의장 및 김동헌 부의장, 상임위원장단, 상하수도본부 관계자 등이 수돗물 필터 변색 사태와 관련한 간담회를 열고 있다. ⓒ전주시의회

전주시의회가 수돗물 필터 변색 사태와 관련해 한국수자원공사에 항의 공문을 보내고 전주시 상하수도본부에 대한 행정사무감사를 추진한다.

전주시의회는 9일 최주만 의장과 김동헌 부의장, 상임위원장단, 상하수도본부 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 간담회를 열고 사태 경위와 대응 방안을 논의했다.

이번 사태는 지난 2일 전주 에코시티에서 수돗물 필터 변색과 흙냄새 민원이 접수된 뒤 완주·군산·익산 등으로 확산하면서 불거졌다.

전주시와 한국수자원공사는 가뭄에 따른 용담댐 수위 하락으로 망간 성분이 유입됐을 가능성을 제기했으며, 수자원공사의 취수구 위치 변경 사실이 전주시에 사전 통보되지 않은 점도 확인됐다.

의회는 정확한 원인 규명과 신속한 정보 공개를 촉구하고, 수질 관리 및 비상급수 체계 점검을 주문했다.

아울러 시민 대상 입장문 발표, 수자원공사 항의 공문 발송, 상하수도본부 행정사무감사, 관계기관 정보 공유체계 개선 건의 등을 추진할 계획이다.

최주만 의장은 "관계기관 간 정보 공유 및 사전 통보 체계를 강화해 조속한 수습과 재발 방지책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.