보성군가족센터, 전남광주가족센터 한마음대회서 '특별시장 표창'

'제9회 전남광주가족센터 종사자 한마음대회'에서 보성군가족센터가 전남광주통합특별시장 표창을 수상했다.

9일 보성군에 따르면 지난 5일 한국에너지공과대학교에서는 전남·광주 지역 27개 가족센터 종사자와 내빈 등 600여 명이 참석한 가운데 가족센터 종사자 간 화합과 교류를 위한 한마음대회가 열렸다.

▲제9회 전남광주가족센터 종사자 한마음대회.2026.11.05ⓒ보성군가족센터

이번 행사에서 보성군가족센터는 가족복지 증진과 가족지원서비스 활성화에 기여한 공로를 인정받아 전남광주통합특별시장과 한국가족센터협회 기관 표창을 동시 수상했다.

보성군가족센터는 2011년 개관 이후 보성군 12개 읍·면 지역주민을 대상으로 대외적으로는 지역사회 가족복지 거점기관이자 가족지원서비스의 컨트롤타워 및 가족복지 허브 역할을 담당해 왔다.

특히, 2026년 보성군복합커뮤니센터 이전으로 공동육아나눔터 '도담도담' 활성화와 지역사회 가족복지 전달체계의 핵심기관으로서 지역주민의 삶의 질 향상 및 함께 키우고 함께 돌보는 돌봄공동체 구축에 앞장서 왔다.

또한 황인자 센터장은 2021년 1월 1일부터 보성군가족센터 운영을 총괄하며 보성군 전역의 지역주민을 대상으로 가족관계, 가족돌봄, 가족생활, 지역공동체 등 4대 영역의 가족지원사업을 체계적으로 추진해 왔다.