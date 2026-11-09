광주 시내버스 개편, 첫 주에만 불만 1505건 '봇물'…운행시간·노선변경 불만 70%

전남광주통합특별시의 광주시내버스 노선개편이 시행 첫 주부터 1500건이 넘는 시민 불만과 건의를 낳으며 홍역을 치르고 있다. 통합시는 제기된 문제점들을 분석하고 배차시간 조정과 노선 보완 등 단계적인 개선에 착수했다.

▲2일 전남광주통합특별시 동구 살레시오여고 앞 버스정류장에서 시민들이 버스를 이용하고 있다.2026.11.02ⓒ프레시안(강병석)

광주특별시는 노선개편 후 지난 10월 31일부터 11월 6일까지 7일간 종합상황실을 운영한 결과, 총 1505건의 불편·건의사항이 접수됐다고 9일 밝혔다.

불만 유형을 분석한 결과 △배차간격 확대·운행시간 미준수 등 운행시간 관련 불만이 36.3%(547건)로 가장 많았고, △직행노선 폐지·노선 단축 등 노선변경에 대한 불만이 33.0%(496건)로 뒤를 이었다. 두 가지 유형의 민원이 전체의 70%에 육박해 시민들이 체감하는 가장 큰 불편은 '기다림'과 '환승'에 집중된 것으로 나타났다.

실제로 특정 지역과 노선을 중심으로 불편 사례가 쏟아졌다. 주요 민원 내용은 △01·11번 노선 분리로 인한 풍암동·금호지구 배차간격 증가 △10번 노선 변경으로 인한 진곡산단·하남공단 방면 출퇴근 불편 △03·급행03번 직행노선 폐지로 인한 수완·운남지역과 남구 간 이동 불편 △증심사·무등산 방면 노선(12·49·51번 등) 변경·폐지에 따른 접근성 저하 등이다.

이 밖에도 일부 노선의 첫차 시간이 늦춰져 이른 아침 출근길에 불편을 겪는다는 민원과 정류소 안내도 미정비, 버스정보시스템(BIS) 오류 등에 대한 개선 요구도 다수 접수됐다.

이에 통합시는 시민 불편을 최소화하기 위해 신속한 개선 작업에 돌입했다. 정류소 안내시설과 버스정보시스템 오류 등 현장에서 즉시 조치 가능한 부분부터 정비에 들어갔다.

실제 운행기록을 분석해 도로 여건에 맞게 시간표를 현실화하고 반복 민원이 집중된 노선은 교통카드 이용 데이터 등을 종합적으로 검토해 개선안을 마련할 방침이다.

출퇴근·통학 시간대의 불편을 우선적으로 해소하기 위해 이용 수요를 고려한 출발 시각과 배차간격 조정도 적극 추진하기로 했다.

김영선 통합교통국장은 "노선 개편 과정에서 일부 시민들이 겪는 불편을 가볍지 않게 받아들이고 있다"며 "시민 의견과 실제 운행자료를 바탕으로 개선 가능한 사항부터 신속히 조치하고 출퇴근‧통학 등 일상생활과 직결된 불편을 최우선으로 해소해 나가겠다"고 말했다.