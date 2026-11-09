박완수 경남지사, 우주항공복합도시 특별법 제정 촉구

"우주항공복합도시 특별법의 조속한 국회 통과를 바랍니다."

박완수 경남도지사는 9일 국회의사당 앞 '우주항공복합도시 특별법 제정 촉구 영호남 범국민 결의대회'에서 이같이 피력했다.

박 지사는 "지난해 12월 발의된 이후 11개월째 국회에 계류 중인 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법안'의 11월 국회 국토교통위원회 법안심사소위 상정과 연내 통과를 요구하기 위해 마련됐다"고 밝혔다.

그러면서 "이번 정기국회에서 특별법을 반드시 제정해 주시길 바란다"고 의미를 부여했다.

▲박완수 경남도지사가 국회의사당 앞에서 우주항공복합도시 특별법 제정을 촉구하고 있다. ⓒ경남도

박 지사는 "우주항공산업이 단순한 미래 먹거리를 넘어 국가 안보와 첨단산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략산업이다"며 "경남 사천의 우주항공 제조·연구개발 역량과 고흥의 우주발사체 기반을 결합한 자생적 산업 생태계 조성을 위해 특별법의 조속한 제정을 해야 한다"고 말했다.

박 지사는 "우주항공복합도시 특별법은 우주항공청을 중심으로 산업·연구·교육·정주 기능을 연계하고 있다"면서 "우주항공산업의 지속적인 성장을 뒷받침할 제도적 기반을 마련하기 위해 추진되고 있다"고 밝혔다.

박 지사는 “지금은 세계 각국이 우주항공산업의 주도권을 놓고 경쟁하는 시대이다"며 "대한민국이 우주항공 5대 강국으로 도약하기 위해서는 우주항공청·기업·연구기관이 들어서는 것뿐만 아니라 정주 여건을 갖춘 우주항공복합도시를 사천과 고흥에 조성하는 것이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.

박완수 도지사는 "영-호남 시·도민 14만여 명의 간절한 염원이 담긴 서명부가 오늘 국회에 전달됐다"고 하면서 "특별법 제정은 대한민국 우주항공산업 발전과 영-호남 상생의 중요한 계기가 될 것이다"고 강조했다.