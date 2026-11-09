과천시, "'위례과천선·신림선 연장' 국가철도망 반영 시민 뜻 모야야"

경기 과천시가 국토교통부의 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 위례과천선 과천지식정보타운 연장과 신림선 연장 사업이 반영될 수 있도록 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.

제5차 국가철도망 구축계획은 올해부터 2035년까지 국가 철도망 구축 방향과 투자계획을 담는 중장기 법정계획이다. 국토부는 계획 수립을 위해 오는 13일까지 국민 사전 설문조사를 진행하고 있다.

▲지난 3일 열린 과천시 행정기관 이전 반대 집회 현장 ⓒ과천시

설문조사는 철도망 구축의 우선 정책목표와 신규 철도사업 선정 원칙, 투자 규모, 지역별 필요 철도 노선 등을 주제로 진행된다. 시민들은 국토교통부 누리집과 통합앱 ‘코레일’, 주요 철도역에 안내된 QR코드를 통해 참여할 수 있다.

시는 이번 국가철도망 구축계획에 지역의 교통 여건과 미래 수요를 반영하기 위해 위례과천선 과천지식정보타운 연장과 신림선 연장을 주요 현안 사업으로 건의하고 있다.

위례과천선 연장은 지식정보타운 조성에 따른 인구 증가와 주거·업무 기능 확대에 대응하고 서울 방면 대중교통 접근성을 개선하기 위한 사업이다. 신림선 연장 역시 서울 남부권과의 철도 연결성을 강화해 시민들의 이동 편의를 높일 것으로 기대된다.

아울러 오는 13일 오전 9시 30분 서울 동작구 전문건설회관에서는 국토부 주최, 한국교통연구원 주관으로 국가철도망 구축계획 의견수렴 행사가 열린다. 행사에서는 계획의 비전과 목표 발표, 지방정부 의견 발표, 전문가 토론 등이 진행되며 국토부 유튜브를 통해 생중계된다.

신계용 시장은 “위례과천선의 과천지식정보타운 연장과 신림선 연장은 과천의 미래 교통수요에 대응하고 시민들의 이동 편의를 높이기 위해 필요한 사업”이라며 “두 사업이 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 이어 시민들에게도 사전 설문조사에 적극 참여해 지역 철도사업에 대한 의견을 전달해 달라고 당부했다.