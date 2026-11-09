추미애 지사 "소방재정 국가 책임 확대…법·제도 개선 지속 추진"

추미애 경기도지사가 소방재정에 대한 국가 책임을 강화하기 위해 법과 제도 개선을 지속적으로 추진하겠다고 밝혔다.

9일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 수원 경기아트센터에서 열린 ‘제64주년 소방의 날 기념행사’에서 “소방재정에 대한 국가의 책임을 강화해야 한다는 오랜 요구가 재정 지원으로 이어지는 중요한 첫걸음을 뗐다”며 “국가가 소방재정을 안정적으로 책임질 수 있도록 법과 제도를 바꾸는 일을 계속해 나가겠다”고 말했다.

▲추미애 지사가 9일 열린 ‘제64주년 소방의 날 기념행사’에서 인사말을 하고 있다. ⓒ경기도

추 지사는 “경기도 119에는 해마다 전국에서 가장 많은 200만 건이 넘는 신고가 접수된다”며 소방공무원들의 헌신에 감사를 전했다.

이어 “소방공무원이 국가직으로 전환된 지 6년이 지났지만 소방재정의 상당 부분은 여전히 지방정부가 부담하고 있다”며 “충분한 인력과 장비, 안전한 근무환경을 위해 국가가 든든한 버팀목이 돼야 한다”고 강조했다.

앞서 정부와 더불어민주당은 지난 8일 고위당정협의회에서 화재 진압 장비와 훈련시설, 소방 특화 의료체계 확충 등 소방 분야 필수 투자에 2조 원 수준의 재정 지원을 검토하기로 했다. 최종 지원 규모는 2027년도 예산안 국회 심의 과정에서 확정될 예정이다.

도는 추 지사의 지시에 따라 소방 현장 안전과 근무환경 및 처우 개선을 위한 종합대책 마련 태스크포스(TF)를 운영하고 있으며, 다음 달 10일까지 대책을 마련할 계획이다.

한편 이날 기념행사에는 소방가족 등 1000여 명이 참석했으며, 유공자 표창과 축하공연, 도민 참여형 119안전체험마당 등이 진행됐다. 야외광장에서는 심폐소생술과 소화기 사용, 연기미로 탈출 등 17종의 안전체험 프로그램이 운영됐다.