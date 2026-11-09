전남광주 북구, 전남대 후문 상권 살리기 앞장…임대료 인하와 동결 추진

전남광주시 북구가 침체된 전남대학교 후문 상권을 살리기 위해 건물주와 상인회가 함께하는 임대료 안정화에 나섰다.

9일 북구에 따르면 이날 구청 상황실에서 전남대후문 골목형상점가 상인회, 전남대후문 상생 건물주 협의회, 관계 공무원 등이 참석한 가운데 '임대료 안정화를 위한 전남대 후문 상권 상생협약'을 체결했다.

이번 협약은 경기 침체와 상권 위축으로 어려움을 겪는 전남대 후문 일대의 상권을 활성화하고, 임대인과 임차인이 함께 성장할 수 있는 상생 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

▲전남광주시 북구가 9일 북구청 상황실에서 북구청·건물주·상인회 3자가 전남대 후문 상권을 살리기 위해 상생 협약식을 같고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ전남광주통합특별시 북구

협약에 따라 북구는 상권 활성화를 위한 행정적 지원과 참여 주체 간 협력을 이끌고, 상인회는 서비스 품질 개선과 매장 경쟁력 강화를 통해 상권 자생력을 높이는 데 힘을 모으기로 했다.

특히 상생 건물주 협의회는 자발적인 임대료 인하와 동결 등을 추진해 임차인의 경영 부담을 덜고 안정적인 영업 환경 조성에 앞장서기로 했다.

다만 구체적인 임대료 인하 폭과 동결 기간 등 세부적인 안정화 방안은 향후 건물주와 상인회 등 참여 주체 간 지속적인 소통을 거쳐 확정할 예정이다.

신수정 북구청장은 "매우 어려운 시기임에도 상권 활성화와 상생 기반 강화를 위해 기꺼이 협약에 참여해 주신 건물주 협의회와 상인회 관계자분들에게 깊은 감사의 말씀을 전한다"며 "이번 협약이 전남대 후문 상권의 눈부신 부활을 알리는 신호탄이 될 수 있도록 긴밀히 협력하며 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

북구는 이번 협약을 계기로 임대인과 임차인 간 상생 문화를 확산하고, 전남대 후문 상권이 지속적으로 활력을 되찾을 수 있도록 협력체계를 강화해 나갈 방침이다. 이번 협약은 2029년까지 효력을 갖는다.