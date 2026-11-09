경찰, 외국인 유학생 마약 유통망 적발…66명 검거·30명 구속 송치

외국인 유학생들을 중심으로 마약류를 국내에 유통하고 투약한 일당 66명이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 이 가운데 마약 판매와 유통에 가담한 공급책 30명을 구속해 공소청에 넘겼다.

경기남부경찰청 광역수사단 마약·국제범죄수사대는 해외에서 마약류를 밀반입해 국내에 유통하거나 이를 매수해 투약한 혐의로 외국인 유학생 등 66명을 검거하고, 공급책 30명을 구속 송치했다고 9일 밝혔다.

▲압수물품.ⓒ경기남부경찰청

경찰에 따르면 이들은 올해 3월부터 10월까지 해외에서 밀반입한 마약류를 국내에 유통하거나 구매해 투약한 혐의를 받는다.

수사 과정에서 경찰은 시가 약 8억원 상당의 엑스터시(MDMA) 4100정과 케타민 1.6㎏을 압수했다. 마약 제조에 사용하기 위해 보관 중이던 알약 제조기기도 확보했다.

피의자들은 주로 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생 등으로, 해외에서 들어온 마약류를 공급받아 소셜미디어(SNS)를 통해 판매하거나 구매한 것으로 조사됐다.

판매책들은 수사기관의 추적을 피하기 위해 SNS로 구매자와 접촉하는 등 조직적으로 연결된 점조직 형태로 마약류를 유통한 것으로 파악됐다.

특히 경찰은 단순 투약자 검거를 넘어 판매책 사이의 유통 경로를 추적하는 과정에서 대학가 인근 원룸 밀집지역에서 엑스터시 제조를 시도한 정황도 포착했다.

압수된 제조기기는 분말 형태의 물질을 금형에 넣고 압력을 가해 알약 형태로 만드는 타정기로 확인됐다.

경찰은 지난 8월부터 경찰청이 추진한 외국인 범죄 집중단속의 일환으로 외국인 밀집지역에 대한 첩보 수집을 강화하던 중 유학생 사이에서 마약류가 유통된다는 정보를 입수해 수사에 착수했다.

경찰은 해외 공급 총책과 추가 공범, 범죄수익 등을 확인하기 위해 수사를 확대하고 있다. 외국인 유학생과 외국인 밀집지역을 중심으로 마약류 유통 등 각종 불법행위에 대한 단속과 첩보 수집도 강화할 방침이다.