북부지방산림청, 산불 취약 가구 화목보일러 안전관리 점검

북부지방산림청(청장 송준호)은 가을철 산불조심기간을 맞아 화목보일러 사용 과정에서 발생할 수 있는 부주의로 인한 산불을 예방하기 위해 화목보일러 사용 가구를 대상으로 현장 점검을 추진한다고 9일 밝혔다.

화목보일러는 농·산촌 지역에서 난방비 절감 등을 위해 사용하는 대표적인 난방시설이지만, 연통에서 발생하는 불티가 주변 산림으로 날아가거나 보일러 사용 후 타고 남은 재를 부주의하게 처리할 경우 산불로 이어질 위험이 있다.

ⓒ북부지방산림청

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특히 산림과 인접한 주택은 작은 불씨도 산림으로 확산될 가능성이 있어 각별한 주의가 필요하다.

국립산림과학원 분석에 따르면 최근 10년간 화목보일러 등 연소재 처리 부주의로 발생한 산불은 총 180건으로, 전체 산불 발생 건수(5289건)의 3.4%를 차지했다.

또한 해당 원인으로 발생한 산불의 77%가 난방시설 사용이 많은 12월부터 이듬해 3월 사이에 집중된 것으로 나타나 화목보일러에 대한 지속적인 안전관리가 요구되고 있다.

이에 북부지방산림청은 산림과 인접한 지역에 위치한 화목보일러 사용 가구를 중심으로 현장을 방문해 보일러 설치 및 관리 상태, 보일러 주변 가연물 적치 여부, 타고 남은 재의 안전한 보관 및 처리 여부 등을 집중 점검하여 산불 예방 활동을 강화할 방침이다.

송준호 북부지방산림청장은 “화목보일러를 사용하는 가구에서는 평소 시설물 관리와 불씨 확인 등 안전수칙을 철저히 지켜주시고, 국민 모두가 산불 예방에 적극 동참해 주시길 당부드린다”고 말했다.

북부지방산림청은 서울·인천·경기·강원 영서의 74개 시군을 관할하는 산림청 소속 기관으로, 국유림 관리와 산불 예방·산림병해충 방제, 조림·숲가꾸기, 임업직불제 등을 담당하고 있다.